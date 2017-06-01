Sena'ya kavuşmak için 5 yıl beklemişler

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, cinnet getiren Sami Ergu'nun öldürdüğü eşi Serap Ergu ve 5 yaşındaki kızı Sena Ergu'nun cenazeleri gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar eden Sami Ergu'nun cenazesi ise ayrı bir camide kılınan namazın ardında ayrı mezarlıkta toprağa verildi. Sami Ergü ile Serap Ergu'nun, çocuklarının uzun tedavi sürecinden sonra evliliklerinin 5'inci yılında dünyaya geldiği öğrenildi

Çamdibi 5107 Sokak, 14 numarada dün yaşanan olayda, Sami Ergu'nun yakınları, aileden haber alamadığı için gittikleri evde, korkunç manzarayla karşılaştı. Evde, 36 yaşındaki Sami Ergu, 39 yaşındaki eşi Serap Ergu ve 5 yaşındaki kızı Sena Ergu'nun cansız bedenleri bulundu. Kemalpaşa'da fabrikada çalışan Sami Ergu'nun, bir süredir psikolojik sorunlar da yaşadığı için bunalıma girdiği geçirdiği, evde cinnet anında önce Tepecek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan eşi Serap Ergu'yu bıçakla öldürdüğü saptandı. Ergu'nun, ardından da 5 yaşındaki kızı Sena Ergu'yu aynı oda içerisinde öldürüp canına kıydığı belirlendi. Son günlerde aşırı zayıfladığı için internet üzerinden araştırma yapan, yakınlarının ifadesine göre hasta olduğuna, virüs taşıdığına inanan Sami Ergu, psikolojik tedavi görmesine rağmen iyileşemedi. Ergu'nun intihar etmeden önce de, "Herkese hastalık bulaştırıyorum. Yapmak zorundaydım" şeklinde intihar notu yazdığı da ortaya çıkmıştı.



TÖRENLERİ AYRI YAPILDI



Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapılan ailenin yaşamına dair çarpıcı ayrıntılar da ortaya çıktı. Birbirlerini çok seven Sami Ergu ile Serap Ergu'nun, kızları Sena'yı uzun tedavi sürecinden sonra evliliklerinin 5'inci yılında dünyaya getirdikleri öğrenildi. Cinayetten sonra aileler, cenaze törenlerini de ayrı yapma kararı aldı. Sami Ergu için Mersinli Merkez Cami'nde tören düzenlendi. Serap Ergu ve kızı Sena Ergu için de, Kandıra Yunus Emre Cami'nde cenaze töreni yapıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden aile üyeleri, büyük üzüntü yaşadı. İkindi vakti kılınan namazdan sonra Sami Ergu, Altındağ Mezarlığı'nda, Serap Ergu ve kızı Sena Ergu'da Doğanlar Mezarlığı'nda, son yolculuğuna uğurlandı.









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