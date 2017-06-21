Serbest bırakıldılar, PETKİM eylemine döndüler

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde, toplu iş sözleşmesindeki uyuşmazlık nedeniyle PETKİM önünde başlatılan eylemin ikinci gününde gözaltına alınan Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay'ın da aralarında bulunduğu toplam 14 sendika yönetici ve temsilcisi, emniyetteki işlemlenin ardından serbest bırakıldı. Oktay ve beraberindekiler serbest bırakılmalarının ardından PETKİM önündeki eylem alanına dönüp, tekrar işçilerle biraraya geldi

PETKİM ile Petrol-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 10'uncu oturumundan da sonuç alınamaması üzerine, Petrol-İş Sendikası 19 Haziran itibariyle süresiz eylem kararı aldı. Bunun üzerine aynı gün PETKİM işçileri, sabah otomobilleriyle işyerine geldi. Her zaman olduğu gibi araç giriş kartlarını gösterip, içeri girmek isteyen işçiler güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Güvenlik görevlileri, içeri girmek isteyen işçilerden personel giriş kartlarını basmalarını da istedi.



Ancak, bunun üzerine Petrol-İş Sendikası tarafından alınan karar ile işçiler, kapıları tutup, gelen araçların içeri girmesine engel olup, geri çevirdi. PETKİM'in önünde uzun araç kuyrukları oluştu. PETKİM görevlileri ile işçiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, tesislerin girişine gelip, sendika yetkilileri ile görüşüp, kapı girişini açmalarını istedi. Sendika yetkilileri, sorunun işverenden kaynaklandığını belirtip, araçlarını koyabilecekleri başka yerin olmadığını belirtti.



İşçiler, PETKİM'in tavrını slogan atıp, alkışlarla ve düdük çalarak protesto etti. Gerginliğin artması üzerine PETKİM'in girişine tedbir amacıyla TOMA ve çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Ancak, toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar eylemlerini sürdüreceğini belirten işçiler tesis önünden ayrılmadı. Valiliğin sendika yöneticilerini arayıp, gerginliği azaltmak için 22 Haziran Perşembe günü için PETKİM ile bir görüşme ayarlayacaklarını söylemesi üzerine ortam biraz yumuşadı. Normal mesai uygulamasına dönülmesi kararı alınırken, tesis önündeki bekleyişe ise devam edildi.



14 SENDİKA YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

SERBEST BIRAKILDILAR

PETKİM'DEN GÖRÜŞME TALEBİ

Dün saat 16.30 sıralarında ise polis, sendika yöneticilerinden tesisin önü boşaltıp, kamyonların geçişine izin vermelerini istedi. Ancak, sendika yöneticileri polisin bu uyarasına aldırış etmeyince gerginlik yaşandı. Petrol İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay'ın da aralarında bulunduğu toplam 14 sendika yönetici ve temsilcisi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollünden geçirilip, serbest bırakıldı. Oktay ve beraberindeki sendika yöneticileri serbest bırakılmalarının ardından PETKİM önündeki eylem alanına döndü. Sendika yöneticileri, işçiler tarafından alkışlar ve 'Birlik, mücadele, zafer', 'Zafer direnen emekçinin olacak' sloganları ile karşılandı. Dün saat 16.00'da işbaşı yapan ve bugün saat 08.00'e kadar çalışan isçilerin ise tesisteki bekleyişlerini sürdürdüğü öğrenildi.Öte yandan, PETKİM, toplu iş sözleşmesi kapsamında Petrol-İş Seandikası ile bugün saat 13.00'te bir görüşme yapma talebinde bulundu. Ancak, sendika, PETKİM'in bu talebine, sendikalarının temsilcisine verilen disiplin cezalarının kaldırılması şartıyla görüşmeye hazır oldukları yanıtını verdi. PETKİM'den cevap beklenirken Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar da yapılması planlanan görüşmeye katılmak için İzmir'e geldi.