Sokak hayvanlarına yardım eden çocuklara Başkan'dan destek

Buca Hasanağa Bahçesi'nde su satarak sokak hayvanlarına mama alan Bucalı çocuklar, Metehan Temuçin Şen ve Hüseyin Buğra Doğru merhamet ve şefkat yüklü projeleriyle tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Bucalı çocukların örnek davranışından etkilenen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, çocukları aileleriyle birlikte makamında misafir edip, can dostlarımız sokak hayvanları için mama ve hediyeler verdi, 'Sizinle gurur duyuyoruz' dedi

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında sokaklarda yaşayan hayvanlar su ve yiyecek bulamaz diye düşünerek Buca Hasanağa Bahçesi'nde su satıp, kazandıkları parayla mama alıp dağıtan Bucalı çocuklar, çok özel ve örnek davranışlarıyla Bucanın gururu oldu.

Henüz 10 yaşındaki iki arkadaş Metehan Temuçin Şen ve Hüseyin Buğra Doğru büyüklerine örnek olacak merhamet ve vicdan timsali davranışlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Minik Bucalıların kocaman güzel yürekleriyle geliştirdikleri projelerinden etkilenen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Metehan ve Hüseyin'i aileleriyle birlikte makamında kabul edip, örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.

Herkese örnek oldular

Tüm insanların Metehan ve Hüseyin'in duyarlı proje ve çalışmalarını örnek alması gerektiğini vurgulayan Başkan Levent Piriştina, minik Bucalılara sarılarak, 'İyi bir aile, iyi bir eğitim, güzel yürekli ve merhametli çocuklar ve sonucunda da böyle güzel bir proje çıkmış. Sizleri kocaman öpüyor ve ailelerinizi kutluyorum. İnsanlığınızı, iyiliğinizi hiç yitirmeyin. Siz hep iyi olun, doğru olun. Göreceksiniz iyilikte doğrulukta sizi bulacak. Sizinle gurur duyuyoruz' dedi.