Spora Büyükşehir desteği

Sağlıklı vücut gelişimi için çocukları spora teşvik eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında 1500 okula futbol ve voleybol toplarından tenis masası ve badminton raketine kadar onbinlerce malzeme dağıttı. Büyükşehir, 240 amatör spor kulübüne de malzeme desteği sağladı.

Ayça Yeriş - İzmir Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı çocuklarımızın sağlıklı gelişmesi ve spor yapabilmesi için verdiği destekleri 2018 yılında da sürdürdü. Öğrencilere beden eğitimi dersleri için ihtiyaç duyduğu malzemeleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi, hem farklı okullardaki öğrenciler arasında fırsat eşitliği yarattı hem de çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağladı.

'İlkokul, Ortaokul ve Liselere Spor Malzemesi Desteği' projesi kapsamında 1500 okula futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, badminton, satranç, bocce ve taekvando branşlarına ait malzemeler verildi. Bu malzemelere ek olarak işaret çanağı, çember, atlama ipi, delikli huni ve bowling seti dağıtıldı. 10 bin futbol, 10 bin voleybol, 2 bin hentbol topu, 300 futsal topu, 50 takım bowling seti, 100 çift hentbol kale filesi, 500 çift basketbol filesi, 300 voleybol filesi, 100 bocce takımı, 10 bin atlama ipi, 10 bin çember, 12 bin işaret çanağı, 2 bin ağırlıksız satranç takımı, 10 bin huni, 80 tekvando için raket ellik, 50 tekvando için yastık ellik, 40 tekvando için koruyucu yelek ve 40 çift eldiven, 50 tenis masası, 300 amasa tenisi filesi, 1500 çift masa tenisi raketi, 12 bin masa tenisi topu, 6 bin badminton raketi, 200 badminton filesi, 12 bin badminton topu ve 100 çift badminton direği verildi.

Kurslar sürüyor

Çevre yerleşimlerdeki okullarda okuyan çocuklara ayrıca 15 bin eşofman takımı ve spor ayakkabı armağan edildi. Ayrıca 127 okula 217 standart boy basketbol pota seti, 74 avoleybol direği ve 68 hentbol kalesi kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 240 amatör spor kulübüne de futbol topu, top taşıma çantası, antrenman yeleği ve engel parkur seti gönderildi. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak açtığı tenis, voleybol, futsal, basketbol ve badminton branşlarındaki kurslara devam eden 500'e yakın öğrenciye ise forma, şort, spor ayakkabısı ve tenis raketi dağıtıldı.