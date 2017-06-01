Tarihi çarşıda araç işgaline son

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki sıkışıklık yaratan araç parklarını önlemek için ticaretin ve yaya geçişlerinin yoğun olduğu sokakların başına kamera ve merkezden kumandalı açılıp kapanan bariyerler sistemi kurmaya başladı

Büyükşehir Belediyesi kentin ticaretteki kalbi tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda artık kangren haline gelen uygunsuz taşıt parkları sorununa neşter vurdu. Yaz aylarında 10.00-20.00 saatleri, kış aylarında ise 10.00-18.00 saatleri arasında yayalara ait sokaklara araç giriş yasağı olduğunu gösteren tabelalara rağmen bu kurula uyulmadığı gibi çarşı sokakları otoparka dönüşüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, çarşıda ticaretin ve yaya geçişlerinin yoğun olduğu sokakların başına kamera ve merkezden kumandalı, açılıp kapanan bariyerler sistemi kurmaya başladı.





Çarşıda fırsatçılık yapılan özel otoparklardaki uygulamalara kızan bazı esnaf, araçlarını istemeseler de sokaklara park etmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Otoparklarda ok uzun süreli park ücreti 15-20 TL arasında. Gün boyu park ettirmek yerine 8-10 TL ücret aldıkları girdi çıktı yapan müşterileri tercih ediyorlar. Kapıya gelenlere ne kadar süre park edeceğini soruyorlar, uzun süre kalmak isteyenlere ise otoparkta boş yer olsa da dolu cevabı veriyorlar. Bu fırsatçılığa hiç kimse prim vermek istemediği için aracını işyerinin bulunduğu sokağa park etmek zorunda kalıyor. Bundan hem biz hem de alışverişe gelen müşteri mağdur oluyor. Zaten çarşıda yıllardır çözülmeyen bir otopark sorunu var" dedi.

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