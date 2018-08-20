Tarım kooperatifinin deposu yandı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki tarım kooperatifinin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Tarım kooperatifinin deposu yandı
20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:19

Demircili Mahallesi'ndeki Demircili Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin tek katlı ahşap bina olan depo bölümünde, dün saat 18.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Depodan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, depo bölümünde bulunan plastik boru, naylon ve yemler yandı. Ahşap binada ise büyük zarar oluştu.

Demircili Mahallesi Muhtarı Ülkü Coşkun, maddi zararın en az 50 bin TL olduğunu ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tarım #Tarım kooperatifi #depo #yangın
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