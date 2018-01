Tarımın devleri İzmir’de buluşuyor

İzmir'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Türk tarımını dünya tarımı ile buluşturacak. 60 ülkeden katılım ve 300 bin ziyaretçi beklenen fuar 1-4 Şubat 2018 tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek



Fuarın ana teması tarım 4.0

45 ülkenin tarım bakanına davet gitti

‘Önemli bir tarım ülkesiyiz’

Çok uluslu tarım forumu

İzmir'de süt ve et zirvesi

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en büyük dört tarım fuarı ndan biri olma özelliğini sürdüren ‘AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’, Orion Fuarcılık tarafından bu yıl 13’üncü kez Türk tarımını dünya tarımı ile buluşturacak. 1-4 Şubat 2018 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek olan 13. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın ana teması ‘Tarım 4.0’ olarak belirlendi. Endüstri 4.0 ile birlikte gelen akıllı tarım teknolojilerini kapsayan Tarım 4.0, Türkiye tarım sektörüne en hızlı ve en doğru şekilde tanıtılması amacıyla, fuarın ana teması olarak işlenecek. 13. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın öncesinde fuarın detaylarını anlatılmak üzere düzenlenen basın toplantısında, Danışma Kurulu Başkanı ve Dijitalleşme-Endüstri 4.0 Derneği Kurucu Başkanı Ali Rıza Ersoy fuarın ana teması olan Tarım 4.0 hakkında sunum yaptı.110 bin metrekare sergi alanında tarım konusunda profesyonelleri bir araya getireceklerini belirten Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, ‘Orion fuarcılık olarak tarım ve hayvancılık fuarını her yıl bir öncekinden daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Anketleri inceliyor ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Geçtiğimiz yılki fuarda yeni teknolojileri tanımayı bir adım ileriyi taşıyarak bu yıl ki fuarımızın ana temasını Tarım 4.0 yaptık. Endüstri 4.0 ile dünyayı etkisi altına alan teknolojiyi tarım sektörüne ve tarımla ilgili kurumlara ulaştırmanın altyapısına ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu seneki fuarımızın en önemli çalışması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın önderliğinde 2 büyük organizasyonumuz var’ dedi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 45 den fazla ülkenin tarım bakanını fuara davet ettiğini belirten Tan, şöyle devam etti: Bakanımız 45 ülkenin tarım bakanını yapılacak olana Tarım İş Forumu’na davet etti. Dünya çapında güçlü bir forum ilk defa bu fuarda gerçekleşmiş olacak. İlk gün tarım bakanımızın çok uluslu tarım iş forumunun açılışını yapacak. Sonrasında da ikili görüşmeler olacak. Bakanlığımızdan gelen yeni bir bilgiye göre en az 6 bakan fuara gelecek. Güney Kore, Çin ve Sudan kabul etti. Tarım bakanlarının bir araya gelmiş olduğu dünyadaki en büyük organizasyon olacak. Ekonomi bakanlığının destek erdiği 9 fuardan biri olan fuarımızın katılımcıları da bakanlıktan destek alacak. Fuarı bir adım öne taşımak için yaptığımız anketten çıkan, bitkisel üretim firmalarına daha çok yer vereceğiz. Ulaşım konusunda da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gayretleriyle Fuar İzmir’in yeni yolu ile otobandan rahat ulaşım sağlanacak.İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Musa Bakan ise, Türkiye’nin çok önemli bir tarım ülkesi olduğunu belirterek, ‘Ülkenin ihracatı 3,7 milyar dolardan 16,2 milyar dolara çıktı. Üreticilerimize 103 trilyon destek veriliyor. Bakanlığımızın başarı değil aynı zamanda tarım sanayisinin başarısıdır. Tarım ürünlerinin kalitesinin artırılmasında doğru pazarlama önemli. Fuarların önemini daha fazla inanıyoruz bu kapsamda. Gerek yurtiçi gerekse uluslararası bağlantıların gerçekleştiği fuarda sanayimiz emeğinin karşılığını alacaktır. Fuarda akıllı tarım teknolojilerinin tanıtımı da yapılacak. Tarım ve teknolojinin buluştuğu, tarımın kalbinin attığı bir fuar olacak. Bizde il müdürlüğü olarak 190 metrekarelik bir stantla yerimizi alacağız’ şeklinde konuştu.İzmir'de gerçekleşecek olan bu fuarda aynı zamanda dört gün sürecek ‘Çok Uluslu Tarım Forumu’ da düzenlenecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Çok Uluslu Tarım İş Forumu Türkiye'de ilk kez bir fuarda gerçekleşecek. Bu da bir ilk olma özelliğini taşıyor. 2017 yılında 90 bin metrekare alanda düzenlenen Agroexpo, 2018 yılında 110 bin metrekarede 4 ayrı holde seçkin firmalara ev sahipliği yapacak. Ulusal ve Uluslararası düzeyde birçok firmanın süt, süt ürünleri, et, et ürünleri, süt ve et teknolojileri e ambalaj ekipmanları ürünlerini sergileyeceği özel bölüm, sektöre yönelik son gelişmelerin, kaliteli ürünlerin ve çözüm önerilerinin sergilendiği bir platform niteliği taşıyacak.Fuarda bu yıl ilk kez açılacak olan Süt, Et ve Teknolojileri özel holü kapsamında başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği ve SETBİR'in destekleriyle süt ve et zirveleri düzenlenecek. Bu zirveler kapsamında sektörün belirleyicilerinin ve akademisyenlerin rol alacağa paneller, peynir tadım etkinlikleri, coğrafi işaretli peynirler sergisi, ünlü isimlerin yer alacağı et showlar ve dikkat çekici daha birçok etkinlik, ziyaretçilerle buluşacak. Süt, Et ve Teknolojileri Özel Bölümü'nde peynir üreticileri de bir araya gelecek. Önde gelen şirketlerin dahil olacağa sunumlar ve tadım etkinlikleri ile Türkiye'de üretilen tüm peynir çeşitleri tüketicinin beğenisine sunulacak. Sektörün lider fuar, katılımcı sayısını da 850 firma olarak hedefliyor. Yerli ve yabancı firmaların 60 ülkeden 285 bin ziyaretçi ile buluşmasa öngörülmekle beraber, düzenlenen ziyaretçi organizasyonlar ile Türkiye'nin bütün bölgelerinden ve yurtdışından üreticilerin ve sektör temsilcilerinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.