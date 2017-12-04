Tecavüze ve şantaja 12 yıl 6 ay hapis cezası

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Y.Ç.'ye (24) tuzak kurup, hapla uyutan ardından tecavüz edip, çıplak fotoğraflarını çeken ve bunları internette yayımlamakla tehdit ederek, şantajla Y.Ç.'den para alan Saim Onat (30), 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Çeşme'de iş yeri bulunan Saim Onat, bir süre arkadaşlık etmek içini yakınlık kurmaya çalıştığı Y.Ç. ile sevgili oldu; ancak kısa süren beraberlik ardından genç kadın, ilişkiyi bitirmek istedi. Tüm ısrarlarına rağmen Y.Ç.'nin ilişkilerini sürdürmeyi kabul etmemesi üzerine Onat, genç kadını son kez konuşmak üzere buluşmaya ikna etti. Onat, Y.Ç.'nin içeceğine uyuşturucu hap koyup, Alsancak semtinde kiraladığı eve götürdü. Burada 3 gün boyunca zorla tuttuğu öne sürülen eski sevgilisine tecavüz ettiği iddia edilen Onat, bununla da kalmayıp, Y.Ç.'nin çıplak fotoğraflarını çekti.



Üç gün sonunda Onat'ın serbest bıraktığı ve yaşadıklarının psikolojik yıkımından kurtulmaya çalışan Y.Ç., cep telefonuna WhatsApp'tan gelen mesajlarla şoke oldu. Onat, çektiği çıplak fotoğrafları genç kadına gönderip, bunları internette yayımlamakla tehdit edip, toplam 17 bin TL istedi. İlk başta eski sevgilisinin istediği parayı veren Y.Ç., Onat'ın fotoğraflarını başka arkadaşlarına da gönderip, başına bir şey gelmesi halinde bunları yayımlamalarını istemesi üzerine hukuki mücadele başlatma kararı aldı. Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat'la konuşup, yaşadıklarını anlatan genç kadın, eldeki delillerle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kadının en büyük kanıtı ise eski sevgilisinin kendisine gönderdiği çıplak fotoğraflar ile tehdit mesajları oldu.



2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ERTELENDİ



Hakkında 'tecavüz', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' suçlarından ceza istenen Saim Onat'ın, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması tamamlandı. Onat, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Onat'ın 'özel hayatın gizliliği' ve 'şantaj' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası, hükmün geri bırakılması kararıyla ertelenirken, 10 yıl hapis cezası ise ertelenmedi.