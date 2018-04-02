Teleferiğin bakımı bitti, yeniden açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, açıldığı günden beri 1.2 milyon yolcunun taşındığı Balçova Teleferik Tesisleri'nde periyodik bakım ve iyileştirme çalışmalarını tamamladı. Yarın yeniden hizmete açılacak tesisin peyzajı yenilendi, otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakımlar yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin AB standartlarında yenilenerek iki yıl önce hizmete aldığı ve o tarihten bu yana yaklaşık 1.2 milyon kişinin ziyaret ettiği Balçova Teleferik Tesisleri'nde bakım çalışmaları tamamlandı. Yılda bir kez yapılması zorunlu olan periyodik bakım çalışması kapsamında sistemdeki tüm hareketli parçalar elden geçirildi, talimatlar kapsamında değiştirilmesi gereken parçalar yenilendi. Otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakımlar yapıldı. Teleferik, 3 Nisan Salı gününden itibaren yeniden ziyaretçileriyle buluşacak.



Önce güvenlik



Bakım çalışmaları sırasında kabinlerde yolcu konforunun artırılması adına ses ve sarsıntıyı azaltacak iyileştirmeler de gerçekleştirildi. Yolcuların temas ettiği tüm aksamlar ise hijyen kuralları çerçevesinde özel malzemeler kullanılarak temizlendi. Çalışmalar kapsamında tesisin peyzajı da yenilendi.





Bu keyif kaçmaz



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen Teleferik Tesisi’nde bulunan 8 kişilik teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı’na çıkarak İzmir’i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Yolculuk sırasında İzmir’i panoramik ve heyecan verici bir manzaradan seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede eşsiz bir doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yapabiliyor, tesislerden ve mesire alanlarından faydalanabiliyor.



Balçova Teleferik Tesisi 10:00-22:00 saatleri arasında çalıştırılıyor. Bilet satışları 21:00’de sona eriyor. Haftanın 6 günü hizmet veren tesis, pazartesi günleri haftalık bakım nedeni ile kapalı. 0–5 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet veren Teleferik Tesisleri’nin bilet fiyatları 9 TL.



