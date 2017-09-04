Tire'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü

Tire'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kaymakamlık binası önünde devam etti.



Buradaki törende konuşan Kaymakam Hasan Tanrıseven, 4 Eylül'ün sadece ilçenin kurtuluşu olmadığını aktararak, gençlere emanet edilmiş yüce bir miras olduğunu belirtti.



Tanrıseven, bu zaferin kazanılması sırasında hayatını kaybeden bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, ilçenin düşman işgalinden kurtulduğu günden bahsederek, "Şimdi artık o günleri yaşayan, hatta birinci elden anlatanlar bile çok azaldı. Ama o günleri unutmamamız lazım. Yüz senede bir tane gelir dedikleri, bütün dünyanın dahilerinden bir tanesi Türkiye'ye geldi. İşte o kişi Mustafa Kemal Atatürk." dedi.



Öğrencilerin günün önemine ilişkin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterisinin ardından tören kortej geçişiyle son buldu.



Etkinlikler kapsamında hafta boyunca çeşitli konser ve halk oyunları gösterisi yapılacak.





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