TMO, kuru üzüm alacak

Kuru üzüm fiyatlarını düşük olması nedeniyle eleştiren çiftçilere bakan Fakıbaba'dan açıklama geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi, kuru üzüm alımı yapacak. Kuru üzüm fiyatlarının düşük olduğunu ve yükselmesini beklediklerini söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 'Tarım bakanımız Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 9 numara kuru üzümü 4 liradan alacağını ve çiftçiye ödemeyi de 15 gün içinde gerçekleştireceğini açıkladı. TMO, piyasaya girerek çiftçinin kazanmasını sağlayacak' dedi

Ali Budak-Türkiye'de naylonlar üzerine serilen üzümün kuruma işlemi sürerken, çiftçiler kuru üzümü fiyatlarına isyan ediyor. Kuru üzümün kilosunun 3,50 ile 3,90 lira arasında değiştiğini söyleyen çiftçiler fiyatlardan memnun olmadıklarını dile getirdi. Kuru üzüm fiyatlarının yükselmesini beklediklerini ve beklenilen açıklamayı da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan aldıklarını söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 'Bakanımız Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 9 numara kuru üzümü 4 liradan alacağını ve çiftçiye ödemeyi de 15 gün içinde gerçekleştireceklerini açıkladı. TMO, piyasaya girerek, çiftçinin kazanmasını istiyor' dedi.



İstenilen seviyede değil



Çiftçilerin kuru üzüm fiyatlarının düşük olduğu yönündeki açıklamaları doğru olduğunu söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 'Fiyatlar istediğimiz seviyede değil. Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüştük. Bakanımız, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kuru üzüm alımı yapacağını açıkladı. 9 numara kuru üzümü 4 liradan alınacağını ve parasının da çiftçiye 15 gün içinde ödeneceği haberini verdi. TMO, bu sayede piyasaya girmiş olacak. Bakanlığın kuru üzümdeki bu stratejisini de destekliyoruz. Piyasada 3-3,5 lira arası olan fiyatların 4 liraya çıkarılması da sektörü hareketlendirecek' diye konuştu.



TSK da kuru üzüm alacak



Bu sene üzümdeki verimin de çok iyi olduğunu belirten Celep, şöyle devam etti: 'Bu sene kuru üzümdeki verimlerde çok iyi. Bu fiyatlara kuru üzümün hepsini ihraç ederiz. Geçen seneden devirleri de elimizden çıkarırız. Bakanımızın 4 liradan kuru üzüm alacağız demesi de çok önemli oldu. Çünkü bu sayede çiftçi de desteklenmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı da okullarda kuru üzüm dağıtımına devam edecek. Şu anda Özgür Tarım ile de bu konuyu görüşüyoruz. Bu sene de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi kuru üzüm talebi olduğunu söyledi. Hatta bu sene askeriyeye dahi kuru üzüm satışı olacak. Bu da üzümün satışını arttıracak. Kuru üzümde bu yıl sorun yaşamayacağımızı ve çiftçimizin de kazanacağıyla memnun olacağını düşünüyorum.'



İncir riskli



Kuru incirde fiyatların bu yıl çok yükseleceği yönündeki iddiaları yanıtlayan Celep, 'Kuru incirde fiyatlar çok yüksek. İncir kaç paraya alınıyorsa pakete konulunca fiyat 2 katına çıkar. Dolayısıyla incirin fiyatı insanlarımızın tüketebileceği seviyelere inmesi gerekiyor. Son 3 yıldır Türk incirini yurtdışına kabul ettirdik. Fiyatlarını da biz belirliyoruz. Geçen seneki döviz fiyatlarına göre bu yıl ekstra yüzde 40 pahalı olacak. Bu da tüketime risk getirebilir. Çünkü incirin muadili olan kuru erik, kayısı, hurma vb. gibi ürünler de kullanılıyor. Fiyat artışından dolayı bu ürünlere yönelmeleri inciri sıkıntıya sokabilir' dedi.



