Torbalı'da korkutan yangın!

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, hasara neden oldu

Torbalı'da korkutan yangın!

Alınan bilgiye göre, Karakuyu Mahallesi'nde, tekstil atıklarını elyaf keçeye dönüştüren fabrikanın bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi fabrika işçileri yaptı.

Yangın, ihbar üzerine fabrikaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahesiyle fabrika binasına sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 30 ton tekstil atığının hasar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #torbalı #yangın
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