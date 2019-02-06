Torbalı, Öykü için harekete geçti

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in eşi Arzu Görmez, lösemi hastası Öykü Arin için ilçede düzenlenen kan ve kök hücre bağışına katıldı.

Gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel çalışmalarla ilçe halkının takdirini toplayan ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in eşi olan Arzu Görmez, bu kez de lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı için kan verip, kök hücre bağışında bulundu. Torbalı Belediyesi’nin Evde Bakım Birimi personeli de Arzu Görmez ile birlikte kan ve kök hücre bağışına katıldı.



Minik Öykü Arin’e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi tanısı konulmasının ardından, başta İzmir olmak üzere ülke genelinde geniş bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Torbalı’da da birçok vatandaş Kapalı Pazar yerine gelen Kızılay kan bağış aracına giderek kan verdi. Onlardan biri de Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in eşi Arzu Görmez oldu. İlçedeki birçok sosyal projede yer alan Arzu Görmez, minik Öykü için de kan verip, kök hücre bağışında bulundu. Torbalı Belediyesi Evde Bakım Birimi personeli de Arzu Görmez’i yalnız bırakmadı.



BÜTÜN ÖYKÜ’LER YAŞASIN DİYE

Öykü'nün bu hastalığı Allah’ın izniyle atlatacağına inandığını belirten Arzu Görmez, “Öykü artık hepimizin evladı oldu. İnşallah en kısa sürede uygun donör bulunup hastalığından kurtulacak. Sadece Öykü için değil, benzer durumda olan tüm Öykü’ler için kan ve kök hücre bağışında bulunduk. Bu bizim sosyal sorumluluğumuzdu. Öykü kızımız başta olmak üzere şifa bekleyen tüm çocuklarımıza bir kez daha Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.