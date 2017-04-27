Trafik kazasında sakat kalan Ferhat'ın tek hayali yürüyebilmek

İZMİR’in Konak ilçesinde, 2 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve yatağa bağımlı kalan Ferhat Tarın, yeniden ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor. Hastaneden taburcu edildiğinde konuşamayan, annesinin çabasıyla yeniden konuşmaya başlayan Ferhat, "Bugüne annemin yardımıyla, çabasıyla geldim. Artık yürümek istiyorum. Sol kalçam kırık. Hem ameliyat olmam hem de fizik tedavi görmem gerek" dedi

İzmir’in Konak ilçesinde, trafik kazasında yaralanan 20 yaşındaki Ferhat Tarın, 2 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşıyor. Kazada başının sol tarafından yaralanan ve beyninde hasar oluşan Ferhat, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 1.5 yıl yoğun bakımda tedavi gördü. Konuşamayan, kollarını ve bacaklarını kullanamayan Ferhat, uzun süre midesine bağlanan tüpten beslendi. Tedavinin ardından yatağa bağımlı olarak taburcu edilen Ferhat, annesinin çabasıyla konuşmaya ve sol kolunu kullanmaya başladı. Şehmus ve Nadiye Tarın çiftinin 5 oğlundan biri olan Ferhat, yeniden yürümek ve çalışarak ailesinin geçimine destek olmak istediğini söyledi. Tedavi süreciyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen Ferhat, "Uzun süre yoğun bakımda kaldım. Konuşamıyordum, kollarımı bacaklarımı kullanamıyordum. Başımı bile kaldıramıyordum. Bugüne annemin yardımıyla, çabasıyla geldim. Artık yürümek istiyorum. Sol kalçam kırık. Hem ameliyat olmam hem de fizik tedavi görmem gerek. Yeniden çalışmak, aileme yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.



Alsancak'ta bir iş hanında güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Şehmus Tarın ise oğlunun bu halini gördükçe yüreğinin sızladığını belirterek, "Ben oğlumun yeniden yürümesini istiyorum. Şu ana kadar kimseden maddi yardım beklemedik. Sağ olsun eşimin emeğiyle konuşabilir hale geldi. Birkaç özel hastaneye gittik. Hem kalçasından ameliyat olması gerektiğini hem de fizik tedavi görmesi gerektiğini söylediler. Bütün gün bu yatakta oturuyor. Sol elini kullanabiliyor. Daha yaşı küçük eğer tedavi görürse iyileşebilir. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Tedavi için bizim maddi imkanımız yok. Oğlumun yeniden yürüdüğünü görmek istiyorum. Başka da hiç bir talebim yok" diye konuştu.

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