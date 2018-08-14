Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş öldü

İzmir'in Bayındır ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan traktördeki Ergun Samancıoğlu (66) ve kardeşi Ayşe Samancıoğlu (60) hayatını kaybetti

Traktör uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş öldü
14 Ağustos 2018 Salı 09:13

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Alankıyı Mahallesi Davulcu Konağı Mevkii'nde meydana geldi. Ergun Samancıoğlu yönetimindeki 58 DL 124 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Ergun Samancıoğlu ve traktörde yolcu olarak bulunan kardeşi Ayşe Samancıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Samancıoğlu kardeşlerin cenazeleri savcının ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler bugün yakınları tarafından teslim alınarak Bayındır Yeşilova Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #traktör #traktör kaza
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