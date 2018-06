Tramvay hattındaki asırlık çınarlar için önlem alın

EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) Yürütme Kurulu Üyesi Özer Akdemir, geçtiğimiz günlerde Gazi Bulvarı'ndan geçen tramvay hattı üzerindeki asırlık çınar ağacının kökünden araç yoluna devrildiğini üzülerek dile getirirken, 'Tramvay hattı yapım aşamasındayken biz uyarıda bulunmuştuk. Yüz yıllık çınar ağaçlarının kökten alacakları zararı yerel yönetimin tahmin edip önlem alması gerekiyordu' dedi

Gamze Geçer- TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu bu durumun yaşanma riskine ilişkin 09.06.2017 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirmişti. Aynı zamanda konuyla ilgili hazırlanan raporları çeşitli tarihlerde İzmir Büyükşehir Belediyesine iletmişti.

Uyarılarına rağmen bir şey yapılmadığını söyleyen Akdemir, 'Tramvay hattı yapım aşamasındayken biz uyarıda bulunmuştuk. Yüz yıllık çınar ağaçlarının kökten alacakları zararı yerel yönetimin tahmin etmesi gerekiyordu. Ne yazık ki önlem alınmadı ve karşılık bulmadı. Geçen bu sürede bazı ağaçların kuruduğu ve bugün itibariyle de asırlık bir çınar ağacının devrildiği acı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ayrıca bugün bir can kaybı da yaşanabilirdi. Yaşanan durum açıkça; yapılması gereken bilimsel çalışmaların yapılmayıp ihmal edilmesinin bir sonucu. Dolayısıyla bu ihmal ile yaptığımız basın açıklamalarında da belirttiğimiz gibi bulvarın yapım tarihi ile aynı geçmişe sahip çınar ağaçları göz ardı edildi. Tüm uyarılarımıza rağmen yapılan çalışmaları özetlersek; yapılan kazı çalışmalarında bu ağaçların yüzeysel olan ve toprağa tutunmasını sağlayan köklerine zarar verildi. Zaten dolgu alanı olduğu için ağaçların derin kök yapma şansı yoktur ve bu yüzden toprağa yüzeysel köklerle bağlıydılar. Tramvay inşaatında yapılan kazma işlemlerinden sonra kazılan bölgelere gevşek bahçe toprağı ile dolgu yapılmış ve bu ağaçlar adeta saksı içerisinde gibi tüm etkilere açık hale getirilmiş. Bu süre içinde bazı ağaçlar kurudu. Bununla birlikte köklere zarar verilirken taç budaması da yapılmadığından, ağaçlar yapraklanınca ağırlıkları arttı ve köklerinin bu yükü taşıma şansı kalmadı. Sonuç itibariyle bu kuruma ve devrilme olayları gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam edecek. Asırlık ağaçlara bugüne kadar verilen zararın tüm sorumluluğu bilimsel uyarılara kulak vermeyen tüm kamu idarecileridir. Yapılması gereken acil olarak mevcut durumun tespit edilmesidir' dedi.

Tehlikenin hala devam ettiğini belirten Akdemir, orada çok fazla çınar ağacı olduğunu ve önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Can kaybı olsaydı farklı bir yol izlenirdi

Yerel yönetimin her türlü kusurlu olduğunu belirten Akdemir konuşmasına şöyle devam etti: Yönetim çınarın çevresinde yaşayan kentliye karşı bir suç işlemiş durumda. Bundan sonrası için ne gibi önlemler alınabilir? Tramvay artık yapıldı, işlemeye başladı. Başka bir çınarın zarar görmemesi, hayati tehlike yaşanmaması adına Büyükşehir Belediyesi'nin önlem alması gerekiyor. Yerel yönetimlerin bizi, İzmirliyi daha fazla düşünmesini istiyoruz. Çınarın devrilmesi öncesinde EGEÇEP olarak yaptığımız açıklamalar mevcut, ekolojik yaşam adına daha dikkatli ve duyarlı olunması gerekiyor. Can kaybı olmadan atlatılan bu olayda can kaybı olsaydı farklı bir yol izlenirdi. Umarız meydana gelebilecek başka bir olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaz.