Tramvay yolundaki 32 ağaç taşınacak

Konak Tramvayı yapımı nedeniyle güzergah üzerindeki bazı ağaçları zorunlu olarak taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışmalardan sonra bölgenin yeşil dokusunu yeni ağaçlar ve çalı gruplarıyla daha da güçlendirilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşıma çevreci bir soluk getirecek Konak ve Karşıyaka tramvaylarının imalatlarını hızla sürdürüyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olacak şekilde kesintisiz ulaşım sağlanan yol güzergahında bulunan ağaçlar, Konak Tramvayı çalışmaları kapsamında projeye uygun olarak başka bölümlere taşınırken, diğer taraftan da hat boyunca güçlü bir peyzaj çalışmasının hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede, hattın Karataş Lisesi ile Polis Eğitim Merkezi arasında kalan bölümünde, yol güzergahında bulunan 5 adet turunç, 4 adet palmiye, 4 adet hurma, 1 adet manolya ağacı ve çalı grupları ile Konak’ta deniz kenarında yer alan İZELMAN’a ait açık otoparktaki 18 adet çınar ağacı, bulundukları yerlerden taşınarak başka bölgelere dikilecek. Alanlardan alınan ağaçların uygun olanları yeni projede belirlenen bölgelere kaydırılırken, bazı ağaçlar ise düzenleme tamamlanana kadar Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıkta korumaya alınacak; çalışmanın bitmesinin ardından yeni yerlerine dikilecek. Tramvay hattındaki yapım çalışmaları tamamlandıktan sonra, güzergahın yeşil dokusu yeni ağaçlar ve çalı gruplarıyla daha da güçlendirilecek.



