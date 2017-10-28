Tünel mağdurları kaderine terk edildi

İzmir'de Konak Tüneli yapımı sırasında hasar gören binaların onarımı için henüz imar verilmedi. Kışın yaklaşması ile beraber evlerine yağmur çamur giren mahalle sakinleri, 'Kaderimize terk edildik. Ne gelen var ne giden. Kimse bizimle ilgilenmiyor' diyerek yardım istedi

Zeynep Kaya-

Kaderimize terk edildik

Hasar gören binaların kimisi boşaltıldı kimisinin sahipleri ise direniyor. Esrarcı ve tinercilerin yaşam alanı haline gelen boş evlerde bonzai içerek kendinden geçen gençlerin binayı yaktıklarını kaydeden aileler, ilgililerin artık seslerini duymasını istiyor.

Duatepe Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Aydın, 'Mahallemize ne imar veriliyor ne de kentsel dönüşüm yapılıyor. Kırık dökük evlerde 4 duvar arasında kaldık. Çoluk çocuğumuzla çatlak binalarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Havalar soğudu, içeriye yağmur çamur sızıyor. Tavanlarımızda rutubet oluştu, evlerimiz kokuyor. Hepimiz kaderimize terk edilmiş haldeyiz. Ne gelen var ne giden, kimse ilgilenmiyor. Konak Tüneli 1 yıldır bizi mağdur etti. 1 yıl önce gelip evimizi ölçtüler, sonra bir daha ilgilenen olmadı. Muhatabımız halen yok. Hasar gören evlere 'Binalarınızı yıkacağız, moloz ve yeniden onarım parasını vereceğiz' dediler. Hiçbirimize bu para henüz verilmedi. İmarımız da yok ki evlerimizi onaralım. Kaderimize terk edildik' diye konuştu.

Buralar İzmir'in karanlık yüzü

Yeşildere Konak Tüneli Mağdurları Derneği Başkanı Gürcan Dalıcı, mahalle sakinlerine imar vermeyen belediyenin de kendisine göre haklı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: Karayolları tarafından yapılan bu tünel inşa edilirken denetleyen olmadı. İzmir gibi bir yerde, şehrin merkezine otoban bağlanması, tünel yapılması çok yanlış bir planlamadır. Bütün millet raylı sisteme dönerken, biz tekerlekli sisteme dönüyoruz. Tünel yapıldı da trafik rahatladı mı sanki? Konak Yeşildere çıkışında aşırı bir trafik var. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan trafik tam bir facia. Bu tünel şehrin göbeğine konmuş bir gecekondudan ibaret. Bizim mahallelere gecekondu diyorlar, aslında yapılan tünel gecekondu. 2 yıl içinde yapılıp bitti. Konak Tüneli nedeniyle, Duatepe, 2. Kadriye, Selçuk Mahallesi ve Damlacık Mahallesi'ne bağlı 120 hanede yaşamını sürdüren halk birçok sıkıntı yaşıyor. Buralar artık yaşanmaz oldu. Şunu belirteyim ki buralar İzmir'in karanlık yüzü. Konak ilçesinde 1. Kadriye, 2. Kadriye, Duatepe, Hasan Özdemir, Selçuk ve Damlacık semti Namık Kemal Mahallesi'nin içinde bulunduğu 6 bölgedeki bazı evler Konak Tünelleri'nin yapımı sırasında zarar gördü. 3 ay önce zabıtalar tarafından evleri mühürlenen aileler, mühürleri söktürmeyi başardılar. Evlerinin boşaltılması talimatını alan mağdurlar, o günden bu yana kiraya verecek paraları olmadığı için yeni eve de çıkamadı. Mahalle sakini Hüseyin Aydın, 'Bazı ailelere evlerinizi boşaltın kira ödeyeceğiz dediler. 9 aylık bir kira yardımı verdiler. Bu ay itibariyle kira yardımı da kesildi. Yeni evin kirasını ödeyemeyen aileler, tekrar evlerine geri dönecekler. Bizim evlerimiz ise az hasarlı sayılarak, kira yardımına tabi tutulmadı. Hasar onarım parası vereceklerini söylediler ama belediye imar vermiyor. Yıkık dökük binalarda yaşıyoruz. Duvarların arası açık. Soğuklar başladı, duramıyoruz evlerimizde' diye konuştu.Hasar gören binaların kimisi boşaltıldı kimisinin sahipleri ise direniyor. Esrarcı ve tinercilerin yaşam alanı haline gelen boş evlerde bonzai içerek kendinden geçen gençlerin binayı yaktıklarını kaydeden aileler, ilgililerin artık seslerini duymasını istiyor.Duatepe Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Aydın, 'Mahallemize ne imar veriliyor ne de kentsel dönüşüm yapılıyor. Kırık dökük evlerde 4 duvar arasında kaldık. Çoluk çocuğumuzla çatlak binalarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Havalar soğudu, içeriye yağmur çamur sızıyor. Tavanlarımızda rutubet oluştu, evlerimiz kokuyor. Hepimiz kaderimize terk edilmiş haldeyiz. Ne gelen var ne giden, kimse ilgilenmiyor. Konak Tüneli 1 yıldır bizi mağdur etti. 1 yıl önce gelip evimizi ölçtüler, sonra bir daha ilgilenen olmadı. Muhatabımız halen yok. Hasar gören evlere 'Binalarınızı yıkacağız, moloz ve yeniden onarım parasını vereceğiz' dediler. Hiçbirimize bu para henüz verilmedi. İmarımız da yok ki evlerimizi onaralım. Kaderimize terk edildik' diye konuştu.Yeşildere Konak Tüneli Mağdurları Derneği Başkanı Gürcan Dalıcı, mahalle sakinlerine imar vermeyen belediyenin de kendisine göre haklı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: Karayolları tarafından yapılan bu tünel inşa edilirken denetleyen olmadı. İzmir gibi bir yerde, şehrin merkezine otoban bağlanması, tünel yapılması çok yanlış bir planlamadır. Bütün millet raylı sisteme dönerken, biz tekerlekli sisteme dönüyoruz. Tünel yapıldı da trafik rahatladı mı sanki? Konak Yeşildere çıkışında aşırı bir trafik var. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan trafik tam bir facia. Bu tünel şehrin göbeğine konmuş bir gecekondudan ibaret. Bizim mahallelere gecekondu diyorlar, aslında yapılan tünel gecekondu. 2 yıl içinde yapılıp bitti. Konak Tüneli nedeniyle, Duatepe, 2. Kadriye, Selçuk Mahallesi ve Damlacık Mahallesi'ne bağlı 120 hanede yaşamını sürdüren halk birçok sıkıntı yaşıyor. Buralar artık yaşanmaz oldu. Şunu belirteyim ki buralar İzmir'in karanlık yüzü.