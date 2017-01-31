Turist olmayınca rehberler 'call center'da çalışıyor

İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Nebil Altınel, turizmdeki kötü tablodan turist rehberlerinin de olumsuz etkilendiğini, bir çoğunun yabancı dil bildikleri için 'call center'larda çalışmaya başladığını söyledi

Türkiye'de turizm sektörü Rusya ile yaşanan uçak düşürme krizi, terör saldırıları, geçen 15 Temmuz'daki darbe girişimi gibi birçok nedenle büyük kayıp yaşarken, bu durum turizmciler ve diğer sektörler gibi turist rehberlerini de olumsuz etkiledi. İzmir Turist Rehberleri Odası Başkanı Nebil Altınel, rehberlerin çoğunun mesleklerini yapamadıklarını, yabancı dil bildikleri için de 'call center'larda çalışmaya başladıklarını belirtti. Altınel, "2017 yılı kayıpları ürkütücü boyutta, acil müdahale gerekiyor. Kruvaziyer turlarla gelen turist sayısında sıfır noktasına gelinmesi de rehberleri ayrıca endişelendiriyor" dedi.



'ÖNÜMÜDEKİ SEZON DAHA KÖTÜ GİDECEK' ENDİŞESİ



Önümüzdeki turizm sezonunun da kötü gideceğini bazı göstergelerin ortaya koyduğunu dile getiren Nebil Altınel şunları söyledi:



"Her sene kasım ayında, bir sonraki yıl için çalışacak turist rehberlerinin Turist Rehberleri Odası'na müracaatı gerekiyor. Bu başvurular, tarihi ve ören yerlerine girmelerini sağlayan, 'eylemli rehber kartı' için yapılıyor. 2016 yılı Kasım ayında bu başvuruların yapılması lazımdı. 2015'te, 2016 yılında eylemli rehber olmak için çalışmak isteyen 765 kişi başvurmuştu. 2017 yılında çalışmak için ise 350 kişi başvurdu. Başvurular yüzde 50’yi aşan oranda azaldı. Sadece turist rehberleri için değil, Alsancak ve İzmir Limanı çevresindeki esnaftan tutun, taksicilere kadar uzayan birçok meslek grubuna olumsuz etki söz konusu."



'İZMİR'E KRUVAZİYER BEKLENMİYOR'



İzmir'e 2016 yılında kruvaziyer turlarla hiç gemi ve turist gelmediğini, 2017 yılında da yanaşmayacağını belirten Nebil Altınel kaygılarını şöyle dile getirdi:



"Turizm sektörü açısından tespitimiz, İzmir Limanı'na 2017 yılında da kruvaziyer gemilerinin gelmeyecek olması. 2016 yılı için 765 kişinin eylemli rehber kartı için başvurmasına rağmen tamamının rehberlik hizmeti verdikleri de şüpheli. Çünkü 2016 yılında da bombalar patladı. Türkiye'de gerilimli bir iklim oldu ve her eylemli rehber kartı alan çalışamadı."