Turizmcilerden Kocaoğlu'na: Emrinize amadeyiz

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti ve birlik mesajı verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. ETİK Başkanı Mehmet İşler, Kocaoğlu'nun İzmir Turizm Tanıtma Vakfı’nın (İZTAV) başına geçmesi ile kısa zamanda iç pazarda bir ivmenin yaşandığını ve bunun kendilerini umutlandırdığını söyledi. Kocaoğlu'nun İZTAV'ın başına geçmesinin kendilerini umutlandırdığını belirten İşler, bu şehire bu tesislere yatırım yaptıklarını ve risklerinin de hayatlarının da ekmek yedikleri yerlerin de burası olduğunu söyledi.



Kendilerinin Kocaoğlu ile kader birliği olduğunu da belirten İşler, kısa zamanda iş üretilmesinin ve iç pazara destek verilmesinin kendilerini çok etkilediğini belirtti. Kocaoğlu'nu çok takdir ettiklerini belirten İşler şöyle devam etti: Umutluyuz ve ümitliyiz. En büyük eksikliğimiz tanıtımdı. Sizin dinamik yapınızla tesislerimizin dolma şansının fazla olduğunu görüyoruz. İzmir huzurun şehridir. İzmir bu kadar güvenli ve zenginliklere sahipken, bu huzurun bulunduğu yerde, bu şehirde biz hep beraber, sizin başkanlığınızda gücümüzü birleştirip tek yumruk olmak istiyoruz. Sizin başkanlığınızda, otelciler olarak sizin emrinize amadeyiz.”





Kültürpark Projesi’ne destek



“Yeni Kültürpark Projesi”ni, çevredeki konaklama tesisleri için katma değer yaratacağı ve şehrin kongre turizminden daha çok pay alacağı düşüncesiyle turizmciler olarak sonuna kadar desteklediklerini belirten İşler, “Bu konuda arkanızdayız. Birçok kereler de basında bunu paylaşarak dile getirdik” dedi.



ETİK yönetim kurulu üyeleri toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan İZTAV olarak UNESCO dünya mirası listesine giren Selçuk Efes ve Bergama’nın tanıtılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda otellerin ihtiyaç duyduğu niteliklerde eleman yetiştirilmesine yönelik kurslar düzenlenmesini ve ITB Berlin Fuarı açıldığında kurulacak İzmir standında hep birlikte kentin tanıtımının yapılmasını talep etti.



Kalkınma bir bütün



Yerelde kalkınma hedefi ile aklı ve bilimi kullanarak hazırladıkları stratejik plan doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise “İzmir’in artan yatak kapasitesini, tarımda yakaladığı ivmeyi, çevre yatırımlarını düşündüğünüzde neler yaptığımızı görürsünüz. Kentin tarım, sanayi, kültür-sanat, fuarlar ve kongreler, sağlık, turizm ve hizmet sektöründe büyümesi için pek çok çalışma yaptık. Ama kent esas büyümeyi turizm ve hizmet sektörlerinde gerçekleştirirse gelir düzeyi artar dedik ve Fuar İzmir’i hayata geçirdik. Avrupa’da fuar yapan şirketlerle ortak partner olmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burası bir cazibe merkezi oldu” diye konuştu.



İnciraltı’nı sağlık turizmi konseptiyle planlama, Kemeraltı’nı koruma; Kadifekale, Agora ve Roma Antik Tiyatrosu’nu ortaya çıkarma konusunda yaptıkları çalışmaları özetleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Konak’tan Kadifekale’ye kadar olan 270 hektarlık tarihi aksı 24 saat yaşayan, butik otellerin, restoranların olduğu bir yer haline getirmek istiyoruz. İZBAN hattını Selçuk’a kadar uzattık. Bergama hattı da tamamlandığında, Selçuk ile Bergama’yı yani iki önemli turistik ilçeyi birbirine bağlayacağız. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ni hayata geçirdik. Şimdi Karşıyaka’ya opera binası yapıyoruz. Kalkınma bir bütün. Birini eksik bırakırsanız, sistem çöküyor” dedi.





Tanıtım için yeni hedef



İZTAV olarak bu yıl bayram öncesi kente yerli turist çekmek için yoğun bir kampanya yaptıklarını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“’İzmir’e doyamazsınız’ sloganıyla hazırladığımız kampanya son derece başarılı oldu. İZFAŞ hem yurt içinde hem yurt dışında fuar tanıtımı yaparken aynı zamanda İzmir’in de tanıtımını yapıyor. İZTAV’ın tanıtım bütçesine 3 milyon lira; İZFAŞ’a 2.5, İZKA’ya 1 milyon lira takviye yaptık. Şimdi de üç kurumun 2017 tanıtım programını hazırlıyoruz. Hızlı bir tanıtım seferberliğine gireceğiz. İzmir’in yaşam biçimini, İzmir’i öne çıkararak bunu yapmamız gerekiyor. Bunu da 2017 yılında başarılı bir şekilde yapacağımıza inanıyorum.”



Turizmcilerin Meslek Fabrikası’nda turizm ve otelcilikle ile ilgili ortak eğitim programı oluşturma çağrısına da olumlu yanıt veren Başkan Kocaoğlu, “Belediyenin öncülüğünde özel sektörle gençlerimize iş imkanı yaratmak için çalışıyoruz. Bütün kurumlara iş yapmaya hazırız. Komi, garson, aşçı ne diyorsanız adına, hepsini birlikte yetiştirmeye hazırız” sözleri salonda turizmcilerden alkış aldı.