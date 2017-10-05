Türkiye'de bir ilk! Trafik İzmirlilerin cebinde olacak!

Akıllı cihazlarla kent ulaşımına düzen getirecek çevreci ve engelli dostu Akıllı Trafik Sistemi (ATS) Amsterdam Intertraffic Fuarı’nda tüm kategoriler arasındaki ‘En iyi proje ödülü’nü kazandı. Sistem, İzmirlilerin günlük yaşamlarını da kolaylaştıracak. İzmirliler, sistemin WEB uygulamasını indirip, trafik akış ve yoğunluğunu izleyebilecek ve buna bağlı olarak güzergâh seçimi yapılabilecek. ATS ile İzmir’deki 621 kilometrelik fiber optik ağ uzunluğu, İzmir ile Bolu (608) arasındaki karayolu mesafesini geçti



İlk uygulayan belediye olmanın onurunu yaşıyoruz!

- Akıllı cihazlarla kent ulaşımına düzen getirecek çevreci ve engelli dostu Akıllı Trafik Sistemi’nin tanıtımı için İzmir Ulaşım Merkezi’nde (İZUM) bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sistemde yer alan hizmetlerin gerçek zamanlı uygulamaları paylaşıldı. ‘Akıllı şehir’ olma yolunda hızla ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol alandaki iletişim ve koordinasyonda en gelişmiş teknolojileri kullanabilmek amacıyla başlattığı İzmirNet Projesi sayesinde, Akıllı Trafik Sistemi’ni de hizmete aldı. Türkiye’nin en büyük network ağları arasında yer alan ve kent içindeki MOBESE sisteminin de temel alt yapısını oluşturan İzmirNET projesi kapsamında 245 bin metre fiber optik kablo ağı oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Trafik Sistemi (ATS) ile birlikte bu ağa 376 bin metre fiber optik kablo daha ekledi. İzmir’deki 621 kilometrelik fiber optik ağ uzunluğu, İzmir ile Bolu (608) arasındaki karayolu mesafesini geçti.

Yeni sisteme ilişkin konuşan Kocaoğlu, ‘Akıllı trafik sistemi ihalesine 2105 yılında çıktık. Çalışmalar sonucunda bugün uygulamayı basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmak istedik. Ne fayda sağladığı, trafiği nasıl anlatacağı, hemşerilerimize hangi konularda bilgi aktaracağı gibi konularda ilgili sunum yapıldı. Hazırlanan eğitim filmlerini sundular. Biz İzmir kentimizi hemşerilerimizle, katılımcı bir şekilde aklı önder alarak yönetmeye çalışıyoruz. Bunun sonucu olarak bu kapsamda Türkiye’de ilk defa uygulayan belediye olmanın onurunu yaşıyoruz. Sistem giderek gelişecek, ihtiyaçlara göre yönlenecek. Alt yapısı ona göre ayarlandı. Daha çok bilgi akışı trafik problemlerimizi çözecek. Biz İzmir kentini hemşerilerimizle birlikte katılımcı yönetim anlayışıyla bilimi rehber alarak yönetmeye çalışıyoruz. Bir taraftan toplu ulaşımı geliştirirken diğer taraftan da bunla paralel olarak akıllı trafik sistemi gibi uygulamalarla at başı giderek vatandaşı özel aracından ziyade toplu taşıma kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz’ dedi.

‘Şikayetler memnuniyete dönecek’

Travmay çalışmaları nedeniyle yaşanan trafik sorununa ilişkin konuşan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Karşıyaka’da da serzenişler oldu, bitti şu an rahatladı. Çiğli Katip Çelebi Üniversitesi, Ata Sanayi, Atatürk Organize Sanayi gibi bölgeleri de kapsayacak. Konak’ta da serzenişler var. Bu da bittiği zaten yılbaşında, bu şikayetlerin biteceğini ve memnuniyete döneceğine inanıyoruz. Büyük kentlerde insanlarımız yaşamının inşaattan dolayı zorlaşmasını istemiyor ama bizim kentimizin altyapı problemleri çok fazla. Biz 13,5 senedir sadece büyük oranda bütçemizin yatırımının tamamını altyapıya tahsil ettik. Göreve geldiğimde 11 kilometre metro vardı günde 75 bin kişi taşıyordu. Bugün 650 bin kişi taşıyoruz yılbaşından itibaren 850 bin kişiye çıkacak. 850 bin kişinin bu yatırımları yapmasaydık otobüsle taşındığını hayal edin. En az bin otobüsün trafiğe gireceğini ve trafiğin ne hale geleceğini hiçbir veriye gerek olmadan hepimiz anlayabiliriz. Ulaşım master planımızda birçok metro, tramvay tünelleri var. Projeleri hazırlandı. Ulaşımın büyük çoğunluğunu raylı sisteme aktarmaya çalışacağız.



‘Yarım bırakmak istemem’

Bazı büyükşehir belediye başkanlarının istifasının istendiğine yönelik haberleri değerlendiren Kocaoğlu, ‘Kadir Bey’i de yakinen tanıyorum, Melih Bey’i de. Bu konuda benim bir şey söylemem mümkün değil. Ben olsaydım ne yapardım o ayrı bir konu. Bugünden söylemenin yararı yok. Benim seçilen insanların görevinin sonuna kadar görevini yapması yönünde bir görüşüm var. Ben süremin sonuna kadar belediye başkanlığını götürmek isterim yarım bırakmam istemem. Ama tabi ayrı bir partide neler olur neler biter o konuda benim yorum yapmam doğru değil’ şeklinde konuştu.

ATS neler getiriyor?

Amsterdam Intertraffic Fuarı’nda tüm kategoriler arasındaki ‘En iyi proje ödülü’nü kazanan sistem, trafik mühendisliği açısından büyük önem taşıyan verileri elde etmenin dışında, İzmirlilerin günlük yaşamlarını da kolaylaştıracak. WEB uygulamasıyla trafik akış ve yoğunluğu kentli tarafından da izlenebilecek ve buna bağlı olarak güzergah seçimi yapılabilecek. Kural ihlallerinin gözlenerek kontrol altına alınması, emisyon salınım oranlarının düşürülmesi, yakıt ve yedek parça harcamalarının azaltılması da ‘Tam Adaptif Sistem’in sağlayacağı avantajlar arasında yer alıyor. Sistem yol kapasitelerinin yüksek verimde kullanılmasının yanı sıra, daha güvenli bir araç ve yaya trafiği sağlanacak. Seyahat sürelerinin kısaltılması, kavşaklardaki birikmenin ve bekleme sürelerinin azalması sistemin en önemli getirisi olacak.



İZUM, kent trafiğinin kalbi olacak

Bin 300 metrekare alan üzerine kurulan ve İzmir ulaşımının tek merkezden yönetildiği İZUM binasında Türkiye'nin ilk ‘Lazer Video Duvarı’nın kullanıldığı kontrol odası bulunuyor. Merkezdeki çağrı merkezi ise 7/24 görev yapıyor. Trafik mühendisliği adına yeni gelişmelerin takip edilmesi, geliştirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ARGE odası, kent trafiğine ilişkin tarihi materyallerin sergilendiği bir trafik müzesi ve teknik- idari çalışma ofisleri bulunuyor.