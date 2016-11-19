Üçkuyular Pazarı'nda kriz. Belediye 2 bin 500 TL isteyince...

İzmir'deki Üçkuyular Pazarı'nın taşındığı viyadükler altındaki yeni yerinde Balçova Belediyesi'nin, bir kereliğine 2 bin 500 TL tahsis ücreti istemesi nedeniyle kriz çıktı. Belediyenin, bu parayı ödemeyen pazarcıların pazara alınmaması kararı üzerine, esnaf tepki gösterdi

Üçkuyular Pazaryeri'nin Doğuş Grubu'nun projesi nedeniyle Balçova viyadükleri altında taşınmasının ardından, Balçova Belediyesi ile pazarcılar karşı karşıya geldi. Balçova Belediyesi, yatırım yaptığı, temizlik ve bakımını yaptığı pazaryeri için pazarcılardan bir kereliğine 2 bin 500 TL tahsis ücreti istedi. Üç ay önce duyurusu yapılan, önce 4 sonra 5 taksitte ödeme olanağı sunulan tahsis ücretini pazarcı esnafının yarısı ödedi. Geriye kalan pazarcılar ödemeyinece, Balçova Belediyesi ücreti ödemeyen esnafın pazar alanına alınmaması kararını aldı. 20 Kasım Pazar günü kurulacak pazar öncesi hazırlıklarını yapmak, malların indirmek için bugün alana gelen pazarcılardan ücretini ödemeyenler, zabıta tarafından içeri alınmayınca, tartışma çıktı. İçeri girmek isteyen esnaf tepki gösterdi.



Pazarcılar adına konuşan Bülent Sabırlı, 6 aylık 105 TL işgaliye ücreti verdiklerini, kendilerinden istenen 2 bin 500 TL'lik tahsis ücretinin çok yüksek olduğunu söyledi. Sabırlı, bu parayı veremediklerini, 1000 TL'ye düşse verebileceklerini belirterek, "İki ücret olmaz. Ayrıca biz pazar Üçkuyular Meydanı'ndayken tahsis ücreti verdik. Balçova Belediyesi'nin hizmetleri de belediye kanundaki hizmet standarlartının altında. İstenin ücret fahiş. Karayolları'ndan bu alanı yıllık 77 bin TL'ye kiraladırlar. Bizden ise toplamda 2 milyon TL isteniyor. Pazara da almıyorlar" dedi.



İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen de hem esnaf hem de Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile görüştü. Erişen, tahsis ücretinin hem ilçe belediyesinden hem de Büyükşehir Belediyesi'nden geçtiğini söyledi. Pazarda 787 tezgah bulunduğunu, 531 esnaftan 270'nin sözkonusu ücreti ödediğini belirten Erişen, "Ödemek istemeyenler var. Başkan ödeyenleri pazara alacağını, ödemeyenleri almayacağını söyledi. İtiraz eden pazarcılar ise parayı çok buluyor" dedi. İstenen paranın yeni tahsis ücreti olduğunu belirten Erişen, pazar yeni bir yerde kurulduğu için belediyenin talep ettiğini söyledi. Erişen, "Hatay pazaryeri gibi açık pazar yeri kapalıya aynı yerde dönüştürülseydi bu para istenmezdi. Ancak İzmir'de bu işler yeni başladığı için bazı pazarcılar kendilerini haklı görerek ödemek istemiyorlar. Biz mahkemeye başvursalar da mağdur olmamak için parayı ödemeleri önerisinde bulunduk. Davayı kazanırlarsa faiziyle birlikte geri alacaklardır. Ancak arkadaşlar tepki vermeyi tercih ettiler" diye konuştu. Erişen, Başkan Çalkaya ile görüşüp, pazara alınmama uygulamasın bir hafta ertelemesini isteyeceklerini de dile getirdi.



