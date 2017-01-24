Uğur Mumcu büstü başında anıldı

Uğur Mumcu Mahallesinde düzenlenen törene yağan yağmura rağmen yoğun katılım yaşanırken, gençlerin 12 parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturduğu Uğur Mumcu resmi büyük beğeni topladı. Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile CHP Çiğli İlçe yönetiminin de katıldığı törende konuşan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, gazeteciliğin hala riskli meslekler gurubu içinde yer aldığına dikkat çekerek, “Birinin bam teline dokunduğu için Uğur Mumcu faili meçhul bir şekilde katledildi. Gazetecilik riskli bir meslek. Hala 150 gazeteci tutuklu. Uğur Mumcu Bizim demokrasi şehidimiz. Cumhuriyet ve demokrasinin ilelebet yaşaması için böyle korkusuz yazarlara ihtiyacımız var” dedi.
Daha sonra Çiğli Belediyesi Kent Tiyatrosu Yönetmeni Önder Bargıç ve Yönetmen Yardımcısı Alev Arslan Uğur Mumcu’nun “Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi” adlı şiirini okudular. Şiir okunurken tiyatrocu gençler de ellerinde taşıdıkları pankartlarla Uğur Mumcu’nun resmini oluşturdular. Törenin ardından Uğur Mumcu’nun büstü kırmızı karanfillerle donatıldı.
Daha sonra Çiğli Belediyesi Kent Tiyatrosu Yönetmeni Önder Bargıç ve Yönetmen Yardımcısı Alev Arslan Uğur Mumcu’nun “Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi” adlı şiirini okudular. Şiir okunurken tiyatrocu gençler de ellerinde taşıdıkları pankartlarla Uğur Mumcu’nun resmini oluşturdular. Törenin ardından Uğur Mumcu’nun büstü kırmızı karanfillerle donatıldı.