Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 26 yıl önce suikast ile katledilen gazeteci Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümünde mesaj yayınladı.

Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz
24 Ocak 2019 Perşembe 10:49

Cemiyet'in mesajı şöyle:

"Yaşamı boyunca çağdaşlık ve demokrasi mücadelesi veren Gazeteci Uğur Mumcu, 26 yıl önce bombalı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün yoluna kendini adamış özgür ve araştırmacı kalem Mumcu’nun gerçek failleri geçen 26 yıla karşın ne yazık ki cezasız kaldı. Korkmadan, yılmadan, kimseye boyun eğmeden araştıran ve yazan Uğur Mumcu’nun aydınlanma yolundaki emekleri bugün de bizlere ışık olmaya devam ediyor. Özgürlük, laiklik ve bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Uğur Mumcu’yu ve tüm basın şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu"

Etiketler; #İzmir Gazeteciler Cemiyeti #uğur mumcu
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