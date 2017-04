Umut'un öldürülmesi davası ertelendi

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 5 yıl önce parkta oynayan 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı öldürdüğü iddiasıyla, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından dosyası bozulup tahliye edilen 35 yaşındaki Can Kayı'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanıkla ilgili gelen cep telefon konuşmaları dökümü çözümünün yapılması için bilirkişiye verilmesine karar verip, duruşmayı erteledi

27 Ağustos 2012 tarihinde parkta oynarken, rastgele açılan ateş sonucu beline isabet eden kurşunla ağır yaralanan Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanan 'Uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan Can Kayı'da ele geçirilen tabancadan atıldığı belirlendi. Sanık Can Kayı, yargılama sürecinde bu suçtan tahliye edildi, 'Adam öldürmüye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından yargılandığı başka bir davadan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle cezaevinden çıkamadı.



ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİ



İzmir'deki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl önce yapılan son duruşmada, Hüseyin Yaşar Özyavuz başkanlığındaki mahkeme heyeti, 'Çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek' suçlamasıyla sanık Can Kayı'yı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ardından ceza, olası kasıt sebebiyle ömür boyu hapse indirildi. Daha önce Umut'un ölümüyle ilgili yargılandığı davada tahliye edilen sanık Can Kayı'nın tutuklanmasına, silah bulundurması ve sabıkalı olması sebebiyle cezada indirim uygulanmamasına da karar verildi.



YARGITAY BOZDU



Gerekçeli kararın çıkmasının ardından, karar duruşmasındaki mütalaasında sanığın beraatini talep eden Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç ile sanığın avukatı Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz, temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozdu. Ancak Kayı, başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinden çıkamadı. Kayı, Aydın E Tipi Cezaevi'nde cezasını tamamlayıp bir süre önce tahliye oldu.



DURUŞMAYA KATILDI



Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ikincisi yapılan duruşmaya, tutuksuz yargılanan Can Kayı, avukatı Seyit Ahmet Akyüz, ölen Umut Ceylan ailesinin avukatı Özge Eşsizhan Yavuz katıldı. Mahkeme Başkanı Mehmet Öztaş, Yargıtay'ın bozma kararında belirtiği üzere Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) gelen cep telefonu sinyal kayıtlarının bulunduğu CD'nin iletişimle ilgili rapor düzenlemesi için bilirkişiye verilmesine karar verip, duruşmayı haziran ayına erteledi.



Duruşma sonrası basın mensuplarına konuşan sanık Can Kayı, Umut Ceylan davasında sanık olarak yargılandığını ancak olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Kayı, "Umut Ceylan'ın katilinin bulunmasının en çok ben isitiyorum. Benimle alakası olmayan bir cinayetle ilgili ben yargılanıyorum. Ben vicdanen rahatım" dedi.

