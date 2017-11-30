Üniversiteli genç, motosiklet kazasında öldü!

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Ozan Güney Diker, kullandığı motosikletin virajı alamaması sonucu yaşanan kazada yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ozan Güney Diker (19), Tınaztepe Yerleşkesi'nde ders çıkışı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletiyle hareket etti.



Yokuş aşağı sürat yaptığı ileri sürülen Diker'in kullandığı motosiklet, kasise girdikten sonra virajı alamayarak devrildi.



Ağır yaralanan Diker, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı. Diker, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Üniversite öğrencisi gencin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Ozan Güney Diker'in cenazesinin gün içinde toprağa verileceği öğrenildi.