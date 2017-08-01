Urla Belediyesi, emlak vergisini dava etti

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, emlak vergi değerlerini tespit eden komisyonun ilçedeki değerlerin en üst sınırını baz aldığını belirtti, 'Bu nedenle değer artışlarına dava açtık' dedi

Urla'da bu kurullarca belirlenen emlak vergi değerlerine yönelik 31 Temmuz 2017 tarihinde Vergi Mahkemesi'ne dava açtıklarını açıklayan Belediye Başkanı Sibel Uyar şunları söyledi: 'İlan edilen değerler üzerinde yaptığımız incelemelerde değerlerin asgari değer üzerinden değil, en üst düzey olan alım-satım (rayiç) değeri dikkate alınarak yapıldığını gördük. Urla'da gayrimenkul ticareti yapmayan halkımız, tarlada çalışan köylümüz ve ilçede mevcut eski binaların varlığı da dikkate alındığında, hakkaniyete aykırı bir sonuç yarattığını tespit ettik. İlçede bina değerlerinin çok üzerinde beyanlarda bulunulması sonucu da doğuracak bu fiyatlandırmaların, sadece emlak vergisi ödemelerini artırmayacağı, gelir vergisi ile tapu harcı, ruhsat harcı gibi birçok vergiyi yüksek düzeyde artıracağı gerçeği de mevcut' dedi.





Komisyon etkilendi



Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla sınırlarında belirlenen tüm rakamlara yönelik bir itirazı mahkemeye sunduklarını da anımsattı, 'Son yıllarda ülkemizdeki yaşanabilecek yerler arasında ilk sıralara gelen Urlamız ile ilgili emlak ticareti yapanların anlatımları, değerlendirmeleri ve bu haberlerin yerel-ulusal basında sürekli yer almasının da komisyonumuzu etkilediğini düşünüyorum. Abartılı emlak rakamları tüm kentte yaşanıyormuşçasına bir algının oluştuğu, dolayısıyla bunun komisyon üyelerini etkilediğini sanıyorum' diye konuştu.



