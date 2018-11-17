Yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen müzayedede, bin 800 yaşındaki zeytin ağacından üretilen yarım litrelik zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

Seferihisar Belediyesi yaptığı araştırmayla ilçe genelinde 500 yaş ve üzerinde olan 200 zeytin ağacı tespit etti. Özel olarak toplanan zeytinler, Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası'nda geleneksel yöntemlerle sıkıldı. Ortaya çıkan tarih kokulu yağlar, ilçede devam eden Tarım Şenliği kapsamında bu yıl 3.kez düzenlenen müzayedeyle satıldı.

Müzayede bin 800 yaşındaki zeytin ağacının yaşamını sürdürdüğü Teos Antik Kenti'nin devam eden kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmaya başlayan antik tiyatrosunda yapıldı. Etkinliğe Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Eski Kültür Turizm Bakanı Prof.Dr. Suat Çağlayan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzayede öncesi Seferihisar'ın yöresel ürünlerinin sunulduğu bir kokteyl ve Serap Tumay ve ekibinin Türk Yunan Dostluk Şarkılarından oluşan mini konseri düzenlendi.

Başkan Soyer; "Amacımız Zeytin ve Zeytinyağının Kıymetini Göstermek"

Zeytinyağı müzayedesiyle ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; "Üreticiyi, doğayla barışık bir tarımı desteklemeye gayret eden, buradan da aslında bizim ölçeğimizdeki kentlerde uygulanabilecek bir model ortaya koymaya çalışan belediyecilik anlayışımız var. Burada da onun bir örneğini sizlerle paylaşıyoruz. Teos Antik Kenti, 12 İyon kentinin en büyük ve en önemli kentlerinden biri. Sanatçılar kenti olarak da biliniyor. Bu kent aynı zamanda, binlerce yaşındaki zeytin ağaçlarına da ev sahipliği yapıyor. Biz, bu iki mucizeyi bir araya getirerek sizlerle buluşmasının heyecanını yaşıyoruz. Bu fikri, zeytinin ve zeytin ağacının ne kadar kıymetli olduğunu göstermek için ortaya koyduk. Ölümsüz deniyor zeytin ağacına. Fırtına, deprem ne olursa olsun meyve vermeye devam ediyor hem de binlerce yıl. Gerçekten mucize ağaçtan bahsediyoruz. Müzayedede rakam ne olursa olsun, zeytin ağacının değerini karşılayacak bir şey olmayacak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise, zeytin ağacının farkındalığının ne kadar büyük ve güçlü olduğuna vurgu yapmaya çalışmak" dedi.

Eski Kültür Turizm Bakanı Prof.Dr. Suat Çağlayan'ın da zeytin üzerine bir konuşma yaptığı etkinlik, Münadi Nedim Atilla'nın zeytinyağı tadımı ve anıt ağaçlardan sıkılan zeytinyağlarının müzayedesiyle devam etti.

30 Bin Liraya Satıldı

Yaşı 500'ün üzerindeki anıt ağaçlardan hazırlanan zeytinyağları yaşları ve asit oranlarına göre 6'lı ve 12'li paketler halinde açık arttırmaya sunuldu. 21 ayrı grup ve 152 şişe zeytinyağının satışa çıkarıldı. En son bin 800 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen yarım litre yağın satışı gerçekleştirildi. Yarım litre zeytinyağını, işadamı Salih Değerli 30 bin lira karşılığında satın aldı.

Müzayedenin ardından toplam 47750 TL toplandığını açıklayan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu paranın ilçede yaşayan çocuklara burs olarak dağıtılacağını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.