Yasayı önerenlerin çocukları yok mu?

AKP tarafından Meclis’e sunulan ve salı günü görüşülecek olan ‘cinsel istismara uğrayan birey ile failin evlenmesi durumunda, failin cezasının geri bırakılması veya ertelenmesi’ni içeren yasa teklifi kamuoyunda çok güçlü tepkilere neden oldu

Simge Özden- ’nin Meclis’e sunduğu ve salı günü görüşülecek olan cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 213. maddesine bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını öngören önerge tartışmalara neden olurken, kadın hakları savucuları ve iş dünyasının kadın temsilcileri de karara sert tepki gösterdi. AKP’li vekillerin cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 213. maddesine bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını teklif etmesi büyük tepki topladı. İzmir kadın hakları savucuları ve iş dünyasının kadın temsilcileri, durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Deniz Kural, kararın meclisten geçmemesi için var güçleriyle mücadele ettiklerini belirterek, ‘Birçok ilde bu konuda eylemlerimiz oldu. Bundan sonra da devam edecek. Bu, Ensar’ı aklayan politikaların bir ürünüdür. Bu politikalar uzun bir süredir hayatımıza sokulmaya çalışılıyor. Gerek çocuk istismarı, gerek cinsel şiddet, kadın cinayetleri konusunda olsun, rezilce düzenleme önerileri. Bekir Bozdağ açıklamasında ‘Küçüğün

rızası’ diye bir cümle kurdu. İmzaladıkları uluslararası sözleşmeleri bile çiğnemeleri anlamına geliyor.



İki gündür o kadar tepki geldi ki... Bu tepkileri bertaraf etmek için söylemiş olduğu sözler, o tepkileri daha da arttırmaktan öteye gitmedi. Kendi çevrelerinden bile çok tepki var. Rıza söz konusu olabilir mi? Bu suçu işleyen faillerin mantığıyla

aynı şekilde konuşuluyor’ dedi.



Çocukları yok mu?



Kadın Emeği Platformu Sözcüsü Hazal Beytaş, ‘Bu kararı esefle karşılıyoruz. Yeni bir şey değil aslında. Darbeden önce de konuşulmuştu. Biz yine kadın örgütleri bununla ilgili sesimizi duyurmaya çalıştık. Tekrar meclis gündeminde. Anlaşılıyor

ki başka yasayla birlikte olduğu için diğer yasa geçmediğinden bu da geçmemiş. Salı günü tekrar görüşülecek. Bu karar tecavüzcüyü mağdur duruma sokuyor. Yasayı çıkarmak isteyenlerin meclisteki kadın temsilcileri maalesef onlar gibi düşünüyor. Bu çok korkunç bir şey. Eğer onlar gibi düşünmüyorlarsa onlar gibi davranmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Kendi çocuklarının geleceğini tehlikeye atıyorlar. Soruyoruz, bu yasayı önerenlerin çocukları yok mu? Şiddetle buna

karşı duruyoruz’ diye konuştu.



Karara iş dünyasından da tepki geldi



Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Betül Elmasoğlu, bu yasa ile erkek bir çocuğa taciz edildiği takdirde erkeğin erkek ile mi evlendirileceğini söyleyerek tasarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Cinsel istismara uğramış

kişilerin suçlu ile evlenmesi halinde cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması hakkındaki kararnamenin insan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğunu dile getiren Elmasoğlu, “Bireyler birbirini severek

evlenir. Bir kişiyi tacizcisi veya tecavüzcüsü ile evlendirmek o kişinin ömür boyu acı çekmesine yol açar. Bu mağduriyetleri gidermemektedir. Tam tersine suça teşvik niteliğindedir. Böyle bir tasarıyı kesinlikle kabul etmiyor ve kınıyoruz” dedi.



‘18 yaş altı evliliği normal gösteren beyanatlar engellenmeli’



Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Mukadder Özden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve 193 ülkenin taraf

olduğu sözleşmenin en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesi olduğunu hatırlatarak, ‘Ülkemizde de 14 Ekim 1990’da imzalanan sözleşme 27 Ocak 1995’te Resmi Gazete’de yayımladıktan sonra yürürlüğe girmiştir. 18 yaşından küçük

herkes çocuktur. Kişiliği gelişmemiştir, 5-10 yıl sonra da dünya görüşü oluşacaktır. Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip, sağlıklı ve uzun ömürlü bir sosyal yaşama sahip olmasını hedefliyorsak kızların 18 yaşından önce erken yaşta evlendirilmesi

doğru değildir. Kanun teklifinde teorik olarak çözümcül yaklaşım görülse bile pratikte kız çocuklarını ya da kadının suiistimal edilmesine yol açabilir. Mutsuz veya kadının haklarının eksik olduğu aile yapısına yol açacak kanunlar asla yapılmamalı.

18 yaş altı evliliği normal gösteren her türlü beyanata RTÜK engeli getirilmeli. Devlet memurlarına tebligat yollanarak bu konuda beyanatlara izin verilmemeli’ dedi. AKP ’nin Meclis’e sunduğu ve salı günü görüşülecek olan cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 213. maddesine bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını öngören önerge tartışmalara neden olurken, kadın hakları savucuları ve iş dünyasının kadın temsilcileri de karara sert tepki gösterdi. AKP’li vekillerin cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 213. maddesine bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını teklif etmesi büyük tepki topladı. İzmir kadın hakları savucuları ve iş dünyasının kadın temsilcileri, durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Deniz Kural, kararın meclisten geçmemesi için var güçleriyle mücadele ettiklerini belirterek, ‘Birçok ilde bu konuda eylemlerimiz oldu. Bundan sonra da devam edecek. Bu, Ensar’ı aklayan politikaların bir ürünüdür. Bu politikalar uzun bir süredir hayatımıza sokulmaya çalışılıyor. Gerek çocuk istismarı, gerek cinsel şiddet, kadın cinayetleri konusunda olsun, rezilce düzenleme önerileri. Bekir Bozdağ açıklamasında ‘Küçüğünrızası’ diye bir cümle kurdu. İmzaladıkları uluslararası sözleşmeleri bile çiğnemeleri anlamına geliyor.İki gündür o kadar tepki geldi ki... Bu tepkileri bertaraf etmek için söylemiş olduğu sözler, o tepkileri daha da arttırmaktan öteye gitmedi. Kendi çevrelerinden bile çok tepki var. Rıza söz konusu olabilir mi? Bu suçu işleyen faillerin mantığıylaaynı şekilde konuşuluyor’ dedi.Kadın Emeği Platformu Sözcüsü Hazal Beytaş, ‘Bu kararı esefle karşılıyoruz. Yeni bir şey değil aslında. Darbeden önce de konuşulmuştu. Biz yine kadın örgütleri bununla ilgili sesimizi duyurmaya çalıştık. Tekrar meclis gündeminde. Anlaşılıyorki başka yasayla birlikte olduğu için diğer yasa geçmediğinden bu da geçmemiş. Salı günü tekrar görüşülecek. Bu karar tecavüzcüyü mağdur duruma sokuyor. Yasayı çıkarmak isteyenlerin meclisteki kadın temsilcileri maalesef onlar gibi düşünüyor. Bu çok korkunç bir şey. Eğer onlar gibi düşünmüyorlarsa onlar gibi davranmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Kendi çocuklarının geleceğini tehlikeye atıyorlar. Soruyoruz, bu yasayı önerenlerin çocukları yok mu? Şiddetle bunakarşı duruyoruz’ diye konuştu.Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Betül Elmasoğlu, bu yasa ile erkek bir çocuğa taciz edildiği takdirde erkeğin erkek ile mi evlendirileceğini söyleyerek tasarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Cinsel istismara uğramışkişilerin suçlu ile evlenmesi halinde cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması hakkındaki kararnamenin insan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğunu dile getiren Elmasoğlu, “Bireyler birbirini severekevlenir. Bir kişiyi tacizcisi veya tecavüzcüsü ile evlendirmek o kişinin ömür boyu acı çekmesine yol açar. Bu mağduriyetleri gidermemektedir. Tam tersine suça teşvik niteliğindedir. Böyle bir tasarıyı kesinlikle kabul etmiyor ve kınıyoruz” dedi.Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Mukadder Özden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve 193 ülkenin tarafolduğu sözleşmenin en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesi olduğunu hatırlatarak, ‘Ülkemizde de 14 Ekim 1990’da imzalanan sözleşme 27 Ocak 1995’te Resmi Gazete’de yayımladıktan sonra yürürlüğe girmiştir. 18 yaşından küçükherkes çocuktur. Kişiliği gelişmemiştir, 5-10 yıl sonra da dünya görüşü oluşacaktır. Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip, sağlıklı ve uzun ömürlü bir sosyal yaşama sahip olmasını hedefliyorsak kızların 18 yaşından önce erken yaşta evlendirilmesidoğru değildir. Kanun teklifinde teorik olarak çözümcül yaklaşım görülse bile pratikte kız çocuklarını ya da kadının suiistimal edilmesine yol açabilir. Mutsuz veya kadının haklarının eksik olduğu aile yapısına yol açacak kanunlar asla yapılmamalı.18 yaş altı evliliği normal gösteren her türlü beyanata RTÜK engeli getirilmeli. Devlet memurlarına tebligat yollanarak bu konuda beyanatlara izin verilmemeli’ dedi.