Yazar Muzaffer İzgü yaşamını yitirdi

Çoğu çocuklara yönelik, 154 kitabı bulunan Muzaffer İzgü, Ağutos ayının ilk haftasında İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kendisine kanser teşhisi konulan İzgü, tedaviyi kabul etmeyip, evine döndü. 3 çocuk babası Muzaffer İzgü, dün evinde hayatını kaybetti.Kaynak: DHA
PAZARTESİ TOPRAĞA VERİLECEK
İzmir'deki evinde yaşamını yitiren Türk Edebiyatı'nın usta ismi Muzaffer İzgü, Pazartesi günü Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda, eşinin mezarının yanına defnedilecek.
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