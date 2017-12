Yeni yıl geleneği SOUVENIR, İzmir’de başlıyor

Yeni yıl hediyeliğinde çeyrek asırlık İzmir geleneği SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri, sürprizleriyle Bayraklı Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tepekule Kongre merkezinde başlıyor. Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, “Hediyelikte bol seçenek ve indirimli şok fiyatlar yine tek çatı altında”dedi

Her yeni yıl öncesinde binlerce İzmirlinin hediye bulma telaşını tatlı hatıralara dönüştüren SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri, 16 Aralık Cumartesi günü 28. kez kapılarını Bayraklı Tepekule Kongre Merkezinde açacak. 16 gün süreyle açık kalacak Hediyelik Eşya Günleri 31 Aralık akşamı kapanacak. Aynı çatı altında mücevher takıda çadır fırsatlarını sunacak olan Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri 22 Aralık tarihinde açılacak. Yaklaşık 80 firma organizasyona katılacak. Stantlarda Ahşap aksesuarlar, Antika hediyelik eşyalar, Bijuteri, Çiçek, Deri ve tekstil aksesuarları, Elektronik eşyalar, Ev tekstili, Gıda, Gümüş aksesuarlar, Kırtasiye ürünleri, Kitap, Kozmetik, Kristal ürünleri, Ofis aksesuarları, Oyuncak, Saat, Seramik ürünleri, tekstil ürünleri, yılbaşı süs eşyaları ve zücaciye gibi hediyelikler görücüye çıkacak. Ürünlerin tanıtımları ve avantajlı fiyatlardan satışları yapılacak. 16 gün sürecek organizasyon her gün 11.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Geçen sene büyük talep gördüğü için organizasyon kapsamında Kültürpak Basmane kapısı önünden Tepekule Kongre Merkezi’ne ücretsiz ulaşım servisi gerçekleştirilecek.



Mücevher Takıda Çadır Fırsatları



22 Aralık’ta SOUVENIR’ın Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri başlayacak. Her çeşit muhtelif ayarda Altın takı, Elmas, Pırlanta ürünler, Tek taş yüzükler, Setler, Kolyeler, Bilezikler, Küpeler, İncili ürünler, Yakut, Safir, Yeşim gibi değerli taşlı takılar büyük indirimlerle satılacak. 22-31 Aralık 2016 tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi’ndeki organizasyon 10 gün sürecek. Mücevher takıda çadır fırsatlarının sunulacağı organizasyonun vatandaşların yoğun ilgi göstereceği tahmin ediliyor.



SOUVENIR Bir İzmir Geleneği



SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri’nin bir İzmir klasiği olduğunu vurgulayan Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, bir İzmir geleneği ve markası olan SOUVENIR’ın yeni yıl öncesi ziyaretçilerini, katılımcılarını ve binlerce hediye alacak kişiyi sevindireceğini söyledi.