Yıldırım'ın söz verdiği 35 projeden 6'sı tamamlandı

Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'e 2011 yılında İzmir'e söz verdiği 35 projeden 6'sı tamamlandı

Başbakan Binali Yıldırım, 2011 seçimleri öncesi İzmir'den milletvekili adayı olmuş ve bu süreçte İzmir'e 35 proje sözü vermişti.



Peki bu projelerden hangileri tamamlandı, hangileri yolda. Konuyla ilgili 35 Proje Hareketi Derneği Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, açıklama yaptı.



Bu projelerden 6'sının tamamlandığını belirten Doğan, bunlardan birinin de Konak tünelleri olduğunu ve bu sayede kent içinde trafiğin rahatladığını söyledi. Doğan, Konak tünellerine 310 milyon liralık bir yatırımın yapıldığını hatırlattı ve bugüne kadar tünelden geçen araç sayısını 17,5 milyon olarak açıkladı.



Tamamlanan başka bir projenin de Adnan Menderes Havalimanı iç ve dış hatlar terminali olduğunu belirten Doğan, bu sayede de İzmir'in kendine yakışan bir havalimanına kavuştuğunu söyledi.



İZBAN hattı ile ilgili de açıklama yapan Doğan, 27 kilometrelik bir demiryolu hattının kurulduğunu ve bununla ulaşımın büyük ölçüde rahatladığını söyledi. Bunların dışında Güzelbahçe Balıkçı Barınağı, Dijital Arşiv Kent Projesi ve Engelsiz Yaşam Projesi'nden de bahseden Doğan, bu projelerle de kent halkının soluk aldığını anlattı.



BU PROJELER DEVAM EDİYOR



Devam eden projeler konusunda da bilgi veren Doğan, 17 projenin yapımının devam ettiğini söyledi. Kuzey Ege Limanı ve Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nde çalışmaların sürdüğünü belirten Doğan, TIPKENT projesi kapsamında Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü'nün temelinin atıldığını da söyledi. İZBAN hattı ve EGERAY'ın da Selçuk ilçesine kadar uzayacağını belirten Doğan, Efes Antik Liman Projesi'nin de 2017 yılında ihaleye çıkacağını söyledi.



Doğan, Sabuncubeli tünellerinde de sona yaklaşıldığını belirtti.



7'si daha proje aşamasında



Bazı yatırımları da proje aşamasında olduğunu belirten Doğan, İzmir Karayolu ve Raylı Geçiş Projesi'nin de bunlardan biri olduğunu anlattı. Doğan, İzmir'de çok konuşulan, iki yakayı birbirine bağlayacak tüp tünel, köprü ve yapay ada projesinin de tamamlandığını söyledi.



İZKARAY konusunda da bilgi veren Doğan, yeni yılın ilk gününde bu proje için de ihaleye çıkılacağını belirtti.



Deniz Doğan, İzmir ile Ankara'yı bağlayacak 572 kilometrelik otoyolun fizibilite etüdü, proje çalışmaları ve ÇED sürecinin yeni yılda tamamlanmasının planlandığını, otogarı Halkapınar'a bağlayacak 4,5 kilometrelik raylı sistemin projesinin de bu yıl tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.



35 proje arasında yer alan Vecihi Hürkuş Havalimanı, Dijital Tarih Kütüphanesi, Bilim ve Ar-Ge Şehri, Bilişim Destekli Yaşam ve Deniz Ürünleri Borsası projeleri ise henüz değerlendirme aşamasında.

Kaynak: