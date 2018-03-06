Yine bir işçi, işç kazasına kurban gitti!

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir döküm imalatı yapan firmada çalışan bir işçi dayanma taşının patlaması sonucu hayatını kaybetti

İşçi ölümlerine bir yenisi daha ekledi. Alınan bilgiye göre olay İzmir Aliağa'da bulunan Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir döküm imalatı firmasında meydana geldi. 52 yaşındaki Şafak Deliorman, dayanma taşı olarak bilinen taşın patlaması sonucu hayatını kaybetti.



Acı olay dün sabah meydana geldi. Fabrikanın taşlama bölümünde göre yapan işçi Şafak Deliorman, döküm sırasında dayanma taşının patlaması sonucu ağır yaralandı. Durum hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karnına ve göğsüne isabet eden parçalar nedeniyle ağır yaralı olan Deliorman'ı hemen hastaneye kaldırdı. Deliorman'ın kalbinin durması sonucu ekipler yeniden kalbi çalıştırdı. Ancak kalp bir süre sonra yeniden durdu.



Evli ve bir çocuk babası olan Deliorman'ın yakın zamanda emekli olduğu, ancak üniversitede okuyan kızının masraflarından dolayı çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.