Yurt yapılsın diye arazilerini sattılar AVM yapıldı

İzmir'de vatandaşlara ait olan Ege Üniversitesi kampüsü içindeki toplam 305 bin metrekarelik alan, yurt yapılmak üzere satın alındı. 2 bin 500 yatak kapasiteli yurt ve günübirlik konaklama tesisi ile bu binaların çevresinde eğitim amaçlı turistik tesis yapılması amacıyla 49 yıllığına kiraya verilen arsaya, ihaleyi alan şirket, sözleşme hükümlerine bağlı kalmayarak alışveriş merkezi inşa etti. Arazilerinin eğitim amacıyla kullanılacağını düşünen vatandaşlar, bölgeye alışveriş merkezi yapılması üzerine, arsalarını geri almak için dava açtı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi, Kazım Dirik Mahallesi 372 Sokak'ta vatandaşlara ait olan ve kampüs içerisinde kalan toplam 305 bin metrekarelik alanı 1960'lı yıllarda yurt yapılması için satın aldı. Ardından arsa kamulaştırıldı. Üniversitede her yıl artan öğrenci sayısı nedeniyle yurt yapılmasını isteyen Rektörlük, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurdu. Rektörlük tarafından, 2 bin 500 yatak kapasiteli yurt ve günübirlik konaklama tesisi ile bu binaların çevresinde eğitim amaçlı turistik tesis yapılması ve işletilmesi amacıyla 49 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkıldı. 2001 yılında ihaleyi alan şirket ile Rektörlük, kira sözleşmesi imzaladı. Fakat arazi, sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanılmadı. Eğitim amacıyla kullanılacağı belirtilen arazinin imarı değiştirilerek, parseller ticari alana çevrildi. Ardından, kentin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan AVM, 2006 yılında yapıldı. Arsalarının eğitim amacıyla kullanılmak üzere kamulaştırıldığını söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. 4 parselin sahibi 60 kişi, İzmir 4'üncü ve 11'inci Asliye Hukuk Mahkemelerinde, arazilerin geri alınması için dava açtı. Aynı zamanda kamulaştırmanın iptali için de idare mahkemesinde dava açıldı. Fakat mahkeme, zaman aşımı nedeniyle davayı reddetti. Bunun üzerine vatandaşlar, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.





'MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DA BİLMİYOR'



Davacıların avukatı Umut Kıvanç Karahan, arazileri geri istediklerini söyledi. Karahan, "Araziler 2 bin 500 yatak kapasiteli yurt yapılması için kamulaştırıldı. Günübirlik konaklama tesisi ve bunların çevresine eğitim amaçlı sosyal tesis yapılacaktı. Daha sonra yurt ve ve sosyal tesis ihtiyacını, 100 bin metrekarelik Maliye arazisinde giderebileceklerine karar verdiler ve o alana bin 700 yatak kapasiteli yurt yaptılar" diye konuştu. Yapılan imar değişikliği sonrası burasının ticari alana çevirdiğini ve bölgenin öğrencilere hizmet eden bir alışveriş merkezi olmadığını söyleyen Karahan, "Burası tüm İzmir'e hizmet eden büyük bir alışveriş merkezi oldu. Ticari alana neden çevrildiğini bilmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da buranın ticari amaçla faaliyet verdiğini bilmiyor. Bakanlık, bu alışveriş merkezinin Ege Üniversitesi içerisinde olduğunu bilmiyor" dedi.



'ARSALARI GERİ İSTİYORUZ'



Müvekkillerinin arsaları geri istediğini belirten Umut Kıvanç Karahan, "Eğer bu mümkün değilse, zararın karşılanmasını istiyoruz. Ama her ne olursa olsun, Ege Üniversitesi içerisinde bu kadar büyük bir ticari alanın olması yasak. Çünkü Ege Üniversitesi eğitime özgü bir kuruluş. Eğitim amacı dışında bir tesisin olmaması lazım. Kamulaştırmanın amacı da eğitim amacıyla kullanılmasıydı. Ama işin garip tarafı, o dönem kamulaştırılan bütün araziler bugün ticari amaçla kullanılıyor."