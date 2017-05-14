Yürüyen merdivene ayağı sıkışan adam yaralandı

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, üst geçidin yürüyen merdivenlerinden çıktığı sırada basamakların kırılması sonucu ayağı sıkışaran 42 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş yaralandı

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Anadolu Caddesi Dedebaşı Mahallesi girişinde meydana geldi. Taksi şoförü Hüseyin Beşiktaş, yürüyen merdivenlerden üstgeçide çıkmak istediği sırada merdivenin basamakları kırıldı. Beşiktaş'ın sol bacağı basamakların arasına sıkıştı. Kırılarak düşen basamakların sesini duyan polis ekipleri geldiğinde Beşiktaş'ın bacağının sıkışmış olduğunu görünce durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz adamı sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Beşiktaş'ın bacağında kesikler olduğu belirlendi. Ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Beşiktaş'ın durumunun iyi olduğu açıklandı. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: