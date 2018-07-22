Yüzyıl öncesinin tekniğiyle üretilen ekmeğe ve yöreye özgü peynire yoğun ilgi

İzmir'in Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen '2. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği'nde, yüzyıl önceki tekniklerle üretilen 4 bin 'Ata Ekmeği' ile bölgeye özgü Armola peyniri kısa sürede tüketildi

Seferihisar'ın kırsal Ulamış Mahallesi'nde dün 2. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği düzenlendi. Gün boyu devam eden şenlikte, ilçede 100 yıl önceki tekniklerle üretilen 'Ata ekmeği' ile ilçenin meşhur peyniri 'Armola' tanıtıldı. Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, misafirleri Muhtar Kadir Girginer'le birlikte karşıladı. Türkiye'nin ilk Sakin Şehri (Cittaslow) Seferihisar'ın yöresel ürünleri, kurulan stantlarda sergilendi. Şenlikte, 2011 yılında Tohum Takas Şenliği'nde Gödence köyünde bulunan ve uzun uğraşlar sonucu çoğaltılıp, aslına uygun halde un haline getirilen Topan Karakılçık Buğdayı'ndan yapılan ekmekler, yöresel peynir Armola ile gelen misafirlere ikram edildi. Ayrıca köylüler tarafından ekmeğin yapımı, katılımcılara anlatıldı, kara fırında pişirildi. Yine köylüler, deri tulum içinde Armola Peyniri yapımını katılımcılarla paylaştı.

Açılışta yaptığı konuşmada Ata Ekmeği'nin ortaya çıkışından bahseden Başkan Soyer, "Topan Karakılçık Buğdayı da Gödence köyünde yaşlı bir amcanın sandığından bulduğumuz son tohum. Artık neslinin tükendiği düşünülüyordu. Uzun zaman uğraştık ve Can Yücel Tohum Merkezi'nde çoğaltmayı başardık. Ardından, aynı atalarımızın teknikleriyle ekmek ürettik ve Ata Ekmeği ismini verdik. Daha sonra köydeki çiftçilerimize bu tohumları ücretsiz dağıttık. Şimdi alım garantili üretim sürecini başlattık. Üreticimiz bize ne kadar üreteceğini taahhüt ediyor. Biz de devletin verdiği taban fiyatın 2 mislinden alacağımızı taahhüt ediyoruz" dedi.

ŞENLİK YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Şenlik ise 17.00'de kortej yürüyüşüyle devam etti. Her kesimden katılımla köyün girişinden şenlik alanına kadar süren yürüyüşte, renkli görüntüler ortaya çıktı. Yürüyüşün ardından Rahvan Atları Gösterisi düzenlendi. Dedelerden kalma 'Şıngırdak' oyunu, selvi altında salıncak, dere içinde atla buğday düveni, köy seyirlik oyunları oynandı. Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu (SEFTİT), pandomim gösterisi sundu. Ulamış Tiyatro Topluluğu tiyatro gösterileri ve Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri beğeni topladı. Ulamış Halk Dansları Topluluğu, Seferihisar Belediyesi Ritm Grubu, Seferihisar Belediyesi Çocuk Korosu, Seferihisar Belediyesi Bandosu, Seferihisar Belediyesi Modern Dans Grubu gösteri sundu. Devlet Opera Balesi Sanatçıları Handan Gürkan-Hakan Gürkan klasik müzik dinletisi gerçekleşti. Etkinlik, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar konseri ve ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu'nun dans ve müzik gösterileriyle sona erdi.