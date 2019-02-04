Zeybekci: "İzmir'in vaktini çaldırmayacağız"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: "İzmir'de 20 yıldır bahane okuyorlar. Artık mazeret yok İzmir'in vaktini çaldırmayacağız" dedi

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Nihat Zeybekci, Özel Eğitim Kurumları Derneği üyeleriyle bir araya geldi, onların sorunlarını dinledi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeybekci, İzmir'i, engellilerin rahatça gezebileceği bir şehir haline getireceklerini belirtti.

Engelli bireylere sadece eğitim verilmesinin yeterli olmadığını, topluma ve üretime de kazandırılması gerektiğini vurgulayan Zeybekci, "İnsanların hayatlarını daha kaliteli hale getirmek belediyelerin öncelikli görevi. 1 Nisan'dan itibaren evde bakım ihtiyacı olan vatandaşların yüzde 100'üne ulaşacağız." bilgisini verdi.

Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında Menemen'de MHP ve AK Parti ilçe teşkilatlarının ortak toplantısında da konuşma yaptı.

İzmir'de artık projelerin konuşulması gerektiğini aktaran Zeybekci, "İzmir'de 20 yıldır bahane okuyorlar. Artık mazeret yok İzmir'in vaktini çaldırmayacağız." ifadesini kullandı.

Bayraklı ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının organizasyonuna da katılan Nihat Zeybekci, Bayraklı'ya İzmir'in en büyük millet parkını kazandıracaklarını vurguladı.