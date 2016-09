Ali Budak - Fuara girmek için özel güvenlikli manyetik kapılardan geçen üzerleri ve çantaları aranan ziyaretçiler, bu güvenlik tedbirinden memnun olduklarını dile getirdi. Ülkede yaşanan terör olaylarından sonra güvenlik önemleri her alanda artarken bu sene 85'ncisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Fuarın güvenliği İZFAŞ'a bağlı 600-700 arası özel güvenlik elemanının yanı sıra çok sayıda emniyet mensubu tarafından sağlanıyor. Başladığı günden itibaren ciddi bir doluluk oranıyla ziyaretçilerine kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanında yeme-içme, eğlence, tanıtım gibi her türlü isteği karşılayan fuar, özellikle güvenliğiyle dikkat çekiyor.

Fuarın güvenliğine önem veriliyor

Fuarın güvenliğine ayrıca önem verdiklerini belirten fuar yönetimi, günlük 8 saat aralıklarla 3 vardiya şeklinde 600-700 arası özel güvenlik çalışanının olduğu ve bunun yanında da çok sayıda emniyet gücü tarafından güvenliğin sağlandığını belirtti. Ziyaretçiler tek tek özel güvenlikli manyetik kapılardan geçip, üzerleri ve çantaları aranıyor. Çalışan özel güvenlik sayısının ziyaretçi yoğunluğuna göre arttırılıp, azaltıldığını söyleyen yetkililer, güvenliğe ayrıca önem verdiklerini sadece kapılarda değil fuar alanı içinde de sürekli gezici güvenlik ve emniyet ekiplerinin olduğunu belirtti.

Kalabalık ve güvenlikli

Uzun süredir şehir dışında yaşadığını ve kalabalık yerlere girmekten de çok çekindiğini ancak güvenliğe verilen önemi de takdir ettiği söyleyen Senarist ve Yönetmen Fikriye Karadavut, 'Fuarın genel olarak çok keyifli olduğunu, olumsuzluğa yer verilmediğini ve güvenliğinin de çok iyi olduğunu gözlemledim. Özellikle son dönemde artan terör olayları sonrası ister istemez korkuyoruz. Bildiğim yıllara göre bu yılın fuarı arasındaki en büyük fark çok kalabalık olması. Ayrıca kalabalık olması da çok güzel. Fuarın yaşıyor ve ayakta olması da ayrıca güzel. Açıkhava tiyatrosu girişinin önünde öldü denilen tiyatronun yaşıyor olmasını görmekten de ayrıca mutlu oldum. Bu noktada İzmirli olmaktan gurur duydum' diye konuştu.

Büyük bir alan ama oldukça güvenli

Fuarın güvenliğinden çok memnun kaldıklarını belirten öğrenci Merve Sevinç, şunları söyledi: Bu sene gelmek nasip oldu. Eskiden ailelerimizin bahsettiği o fuar havasını yansıtıyor. Çok nezih olan fuar ortamının çok da güvenli olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum. Sıralar oluşuyor ama çalışanlar da hızla sorunu çözmek için çok çalışıyor. Bu kadar büyük bir alanının güvenliğinin sağlanması da çok kolay olmuyor. Bunun yanında insanlara eğlence, kültür-sanat, yeme-içme, gibi birçok alanda çok farklı seçenekler sunuluyor. Tek bir seçenekle bırakılmamaları çok güzel. Kültürel aktivitelere ihtiyacı olan İzmir'in 10 gibi kısa bir süre olsa da fuarla bu eksikliğini gidereceğini ve çok doyurucu olacağını düşünüyorum. Bu etkinliğin doğanın içinde gerçekleştirilmesi de ayrıca önemlidir.

'Herhangi bir olayla karşılaşmadım'

Fuarda bu yıl her şeyin çok güzel ve dolu dolu olduğunu ifade eden mühendis Sedat Kanca, 'Kültür-sanat, yeme-içme, tanıtım, akrobatik şovlar ve dans gösterileriyle her köşe başında farklı bir eğlenceyle karşılaşıyorsunuz. Ancak en önemlisinin de güvenliğin çok iyi sağlanması olarak görüyorum. Buraya binlerce insan geliyor. Şu ana kadar herhangi bir hırsızlık ya da başka bir olayla ne karşılaştım ne de duydum. Bu bence son derece önemli bir konuydu. Bunun başarıyla çözülmüş olmasına ve böyle geniş bir alanın güvenliğini sağlayanlara teşekkür ediyorum. Emekli olduğum için her gün geliyor ve keyifli anlar geçiriyorum' dedi.