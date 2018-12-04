Zübeyde Hanım Müze Gemisi, Millet Kıraathanesi mi oluyor?

İzmir'de Alsancak Pasaport İskelesi'nden Haziran ayında bakım için Alaybey Tersanesi'ne götürülen 'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin Millet Kıraathanesi'ne dönüştürüleceği iddiaları tartışma yarattı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Bakan, önergesinde, "Atatürk'ün annesinin adını taşıyan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, müze olarak kalmaya devam edecek midir?" diye sordu

Kordon'da Pasaport İskelesi yanında demirli olan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, geçen Haziran ayında bakıma alınacağı gerekçesiyle Alaybey Tersanesi'ne çekildi. Bu süreçte, geminin İstanbul'a götürüleceği yönündeki iddiaları da Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü yalanladı. Bakımının tamamlanmak üzere olduğu öğrenilen geminin daha önce demirli olduğu bölüme 'Denizci Millet Kıraathanesi' açılacağı yönünde afiş asılması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuyla ilgili Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklama yapacağını ifade etti.

TARTIŞMA MECLİSE TAŞINDI

Geminin tekrar yerine konulmasından sonra ne olarak kullanılacağına dair tartışmalar, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından Meclisi taşındı. Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Önergesinde, "Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, İzmirliler için iki açıdan mühimdir. Birincisi, İzmir tarihsel olarak Akdeniz'in en önemli liman kentidir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında eşsiz bir yeri olan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, denizcilik ile ilgilenen ve bu mesleği yapmak isteyenler için muhteşem bir eğitim yuvasıdır. Geminin diğer önemi ise mezarı da İzmir'de bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hatırasını yaşatıyor olmasıdır. Kültürel mirasımızın timsali olan bir müzeyi kıraathaneye çevirmek hangi politikanın ürünüdür? Neye hizmet etmektedir?" ifadelerini kullandıktan sonra, geminin müze olarak kalmaya devam edip etmeyeceğini sordu.