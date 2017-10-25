Facebook, daha fazla reklam almak için yeniliğe gidiyor!

Facebook, Haber Akışı’nı ikiye ayırmayı planlıyor. Tanıtım paylaşımlarıyla kişisel paylaşımların göründüğü akışların birbirinden ayrılmasıyla firmaların daha fazla reklam vermesi sağlanacak

Facebook, daha fazla reklam almak için yeniliğe gidiyor!

Dünyanın en büyük sosyal ağının merkezinde yer alan Haber Akışı arkadaşlar tarafından yapılan paylaşımlar, haber yayınları, reklamlar ve kullanıcıların beğendiği diğer sayfalardan içeriklerle sürekli olarak güncelleniyor.

Facebook’un altı ülkede denemeye başladığı yeni yaklaşım ise kullanıcıların içerik akışlarını ikiye ayıracak. Buna göre akışlardan bir tanesi arkadaşlar tarafından yapılan paylaşımları gösterecekken, diğerinde kullanıcının beğendiği sayfaların içerikleri akacak.

Haber Akışı’nın ikiye bölünmesi, Facebook’ta sayfa yöneten yayıncılardan müzisyenlere, firmalardan spor takımlarına kadar tüm kurumların reklamlarını arkadaşlar için ayrılan akışta göstermek için reklam bedeli ödemesini gerektirecek.

İkiye ayrılmış akışların testleri hâlihazırda Bolivya, Kamboçya, Guatemala, Sırbistan, Slovakya ve Sri Lanka’da sürdürülüyor. Facebook yöneticilerinden Adam Mosseri, test sürecinin aylar sürebileceğini belirtiyor.

Facebook sık aralıklarla irili ufaklı yenilikleri test ederek, kullanıcıların Facebook’ta daha fazla ve değerli vakit geçirmesinin yollarını arıyor. Test edilen özelliklerden kimileri bir süre sonra küresel ya da bölgesel olarak kullanıma sunulurken, bazılarıysa test sürecinde alınan geri dönüşler doğrultusunda rafa kaldırılıyor.

Etiketler; #facebook #haber akışı
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