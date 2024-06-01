Koç Burcu ; Rüyalarınızı kaydetmelisiniz. Haberci rüyalar görebilirsiniz. Ayrıca bilinçaltınzda hatırladığınız sizi yoran duygu durumları ile karşılaşabilirsiniz. Kendinize farklı hobiler oluşturmalısınız.

Boğa Burcu ; Yüzleşmekten korkutuğunuz durumlar olabilir üzerine gitmeli kendinizi savunmalısınız. Doğrusunu bildiğiniz yanlışları dinlemek zorunda değilsiniz. Yeni fırsatlar sizi bekliyor.

İkizler Burcu ; Beklediğiniz güzel haberler geliyor. Sabırsız davranabilirsiniz. Ama sizin şanslı günleriniz bu günler unutmayın ve bekleyin.

Yengeç Burcu ; İkili ilişkiler ya da ortaklarla ilgili anlaşmazlıklar olabilir. Durumu olumlu olarak sonuçlandıracaksınız merak etmeyin. Bereketli günlerdesiniz yapmak istediğiniz yatırımları yapabilirsiniz.

Aslan Burcu ; Kariyerinizle ilgili yeni başarılar söz konusu olabilir ama biraz zorlanmalar da beraberinde gelebilir. Mevcut durumunuzu korumanız gerek biraz sabrettikten sonra hakettiğiniz başarıyı yakalayacaksınız.

Başak Burcu ; Üçüncü kişilerden alacaklar ya da kredilerle ilgili gündemleriniz olabilir. Beklediğiniz durumlar sonuçlanıyor. Sadece o kadar büyütmeyin kafanızda.

Terazi Burcu ; Çalışma hayatında hızlı olmanız gereken bir gündesiniz. Yetiştirmeniz gereken işler olabilir. Yanlış yönlendirilmemeye gayret etmeniz gerekmekte hafta sonuna hızlı geçebilir.

Akrep Burcu ; Haftayı istediğiniz gibi kapatamamış olabilirsiniz. Aklınız oyüzden işlerde kalmış olabilir. Merak etmeyin şanslı bir haftaya geçiş yapacak ve işlerinizi yoluna koyacaksınız. O Yüzden anın tadını çıkarın, dinlenin.

Yay Burcu ; Yeni planlar, projeler, yeni fikirler dolusunuz sürekli bu harika ancak olabilitesi en yüksel projelerinizi hayata geçirmek için hareketinizi arttırmalı o konuda uzlaşmalı ve ona yönelmelisiniz hava da kalmamalı.

Oğlak Burcu ; Sosyal olmak isteyeceğiniz bir gün ancak kafanızın içinde oturmamış durumlar ve bunlar sizi zorluyor. Bunlar için biraz daha beklemeniz gerekecek. Güzel gelişmeler sizi bekliyor.

Kova Burcu ; Yakın dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Ancak beklediğiniz gibi geçmeyebilir biraz kırgınlıklar söz konusu olabilir. Bu geçici bir durum merak etmeyin. Kısa seyahatler ve yeni eğitimler söz konusu olabilir.

Balık Burcu ; Evde oturmak, geçmişi düşünmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi daha da içe kapatır. Arkadaşlarınızla sosyalleşmek, dışarı çıkmak, temiz hava almak iyi gelecektir. Mümkünse bu dönemi sosyalleşerek geçirmelisiniz.