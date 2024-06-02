Pınar Karşıyaka evinde oynadığı play of yarı final maçında, rakibi Anadolu Efes’e 90-97 kaybederek sezonu kapattı. Bu sonuçla Efes , seride durumu 3-0’a getirdi ve final biletini aldı.

Herşeyden önce Ufuk Sarıca ve öğrencilerine verdikleri onurlu mücadeleden ötürü teşekkür ederiz. Bu sezon, çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Büyük sakatlıklar atlattık. Yine de takımımız , göğsünde Atatürk’ün verdiği ay yıldızı taşıdığını unutmadı ve sonuna kadar mücadele etti. Umarım önümüzdeki sezon , bu kara bulutlar dağılmış olur ve hem Avrupa kupalarında hem de ligde kupa kazanacak bir sezona merhaba deriz.

Bu maça dönersek , Ufuk hocamız uzun bir beşi tercih ederek maça başladı. Oyuna ,İlk 2 maça göre daha iyi başladık. Hücumda da , müdafaada da kötü değildik aslında. Ama Larkin yine bize hiçbir milli maçta göstermediği bir performansla , maça başladı. 5 te 5 üçlük ve yine yüzde yüz ikilik performansı ! Devşirme Larkin bildiğiniz gibi hiçbir milli maçta böyle oynamıyor ! Özel statü ile Efes’e kıyak olsun(!) ve Efes sahada bir yabancı fazla oynayabilsin diye milli yapılan bu arkadaş, milli maçlarda son derece laubali oynarken, bizim maçlarda ne kadar profesyonel olduğunu herkese gösteriyor !

Bu noktada bir parantez Doğuş Özdemiroğlu için açıyorum. Kendisini yüksek isabetli hücum performansı ve yaptığı canlı savunma için kutluyorum. Efes zaten çok iyi takım. Ligin en pahalı kadrosu. Avrupa’daki en iyi 4-5 kadrodan biri. Bugün de çok iyi müdafaa yaptılar. İyi oynadılar ve kazandılar. Hakemler de maçın sonucuna etki edecek büyük hatalar yapmadılar . Onları da tebrik ediyorum.

Bize dönersek , Sipahi günün iyi isimlerinden biri idi. Sipahi’nin bize geldiği ilk zamanlarla, şimdiki basketbolunu kıyaslarsak , seviye atladığını söyleyebiliriz. McCollum bildiğiniz gibi… Gerçek bir süperstar! Yine çok iyi oynadı. Olağan şüpheliler J. Brown, Martin ve V. Brown istedikleri oyunu sahaya yansıtamadılar. Bunda yorgunluğun büyük etkisi vardı. Normalde kolayca yaptıkları atışlarda bile başarılı olamadılar. Yine de onlara da kötü oynadılar diyemem. Oyunun genelinde iyiydiler. Akyazılı savunmada oldukça gayretliydi. Haltalı normal performansının biraz altında kaldı. Bunlar önemli tabi Ama aslında serinin özeti tek cümle ; Rotasyonumuz çok dar !

Onların kadroya alamadığı 5 yabancıların, çok değil ikisi bizde olsa , final biletini bu kadar kolay alamazlardı.

Ufuk hocamız ve yönetim inanıyorum ki yarından itibaren yeni sezonun planlamasını yapmaya başlayacaklar. Üstüne koyarak devam edecekler ve bizi yeni başarılara taşıyacaklar. Ufuk hocamıza çok güveniyoruz.

Sevgi ve saygılarımla