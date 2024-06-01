Play of yarı final 2. maçında , deplasmanda Efes’e karşı yine istediğimiz sonucu alamadık. 82-68 kaybettik.

Ufuk hocamız, kaybettiğimiz ilk maçı İyi etüt etmiş. İlk maçın aksine oldukça savunmacı bir beşle oyuna başladık. Serinin ilk maçında Larkin’in arka arkaya üçlükleri ile bir anda 10 sayı geri düşmüştük. Bu sefer rakibin kısalarına karşı , yakın savunma ile oyuna başladık ve rakibe kolay dış şut imkanı tanımadık ama maalesef rakip de bizi iyi etüt etmiş. Topu içeri çok iyi taşıdılar ve yine birkaç dakika içinde 10 sayı geri düştük !

Tabi beşimiz, savunmacı bir beş olunca , hücumda çok aksamalar oldu ve istediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık. Çok kötü top kayıpları yaptık.Bu noktada Efes’in takım olarak yaptığı çok iyi savunmayı görmezden gelmek , haksızlık olur. Bilhassa pota altında çok büyük mücadele vardı. Haltalı kardeşimiz elinden geleni yaptı ama rakibin bu noktada ekibimize karşı bariz bir rotasyon avantajı vardı. Osmani ve Oturu ile boğuşan Haltalı, bana göre iyi bir maç oynadı. Rakibe dirençle karşılık verdi ama ilk yarı bitmeden 4 faule ulaşınca , Ufuk hoca savunmada da , hücumda da planları değiştirdi. Rakibin ezberi bozulunca ve tabii ki büyük süper star McCollum devreye girince işler değişti . 18 sayıya kadar çıkan fark , bir ara 3 sayıya indi. Devreye 6 sayı gibi makul bir farkla girdik.

İkinci yarı biraz da rotasyon darlığından , oyuncularımızın isabet yüzdesi düşüktü. İstediğimiz atışları bulsak da , oyuncularımız yorgunluğun etkisi ile istedikleri isabet yüzdesini yakalayamadılar. Rakip maç boyu çok iyi müdafaa yaptı. Hücumda da oldukça sabırlıydılar ve maçı istedikleri 10-12 sayı bandına getirdiler. Hakemler de ne zaman geri gelmeye kalksak , yolumuzu kestiler! İnanılmaz kararlara imza attılar. Fark ne zaman 10 sayının altına inse , hemen devreye girdiler ! Bu da motivasyonumuzu etkiledi. Sipahi’nin ve McCollum’un büyük emeklerine yazık oldu.

Peki herşey bitti mi ?

Hayır ! Herşey yeni başlıyor. Şimdi 2 maç Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda. Ölüyü bile canlandıran , muhteşem taraftarımızın desteğiyle biz bu maçları alırız. Efes elenmeyecek bir takım değil. Doğru basketbolu oynarsak , bu seride ibre hala bize dönebilir. Ama bilhassa pota altındaki rotasyon darlığı , çok canımızı yakıyor . Ufuk hocamız elinden gelen her şeyi deniyor. Ben çözümü bulacağına inanıyorum.

Göğsünde Atatürk’ün verdiği ay yıldız olan kulüp , asla pes etmez ! Pazar günü İyi basketbol izlemek istiyorsanız , Karşıyaka-Efes maçını kaçırmayın !

Sevgi ve saygılarımla