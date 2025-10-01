Şirket, farklı illerde gece saatlerinde sürdürülen bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kısa süreli servis kesintileri yaşanabileceğini duyururken, Manisa için böyle bir planlama yapılmadığı görüldü. Bu nedenle kentteki Türk Telekom aboneleri, 1 Ekim tarihinde internet ve ses hizmetlerini kesinti olmadan kullanabilecek.

Türk Telekom’dan bilgilendirme

Türk Telekom, kullanıcıların altyapı çalışmaları ve olası servis kesintileriyle ilgili güncel bilgileri düzenli olarak resmi internet sitesinden takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca planlı çalışmaların genellikle gece saatlerinde yapılmasının, abonelerin günlük hayatını en az seviyede etkilemeyi amaçladığı belirtildi.

Manisa’da herhangi bir kesinti beklenmezken, diğer illerde yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı abonelerin kısa süreli hizmet aksaklıkları yaşayabileceği ifade edildi.

