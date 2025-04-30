1 Mayıs, dünya genelinde emekçilerin hak mücadelesinin sembolü olarak kutlanıyor. Tarihsel kökeni 19. yüzyıla dayanan bu özel gün, günümüzde de işçi haklarının savunulmasında kritik bir rol oynuyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de işçilerin hakları ve insanca çalışma koşulları için verdikleri mücadelenin simgesidir. 19. yüzyılda başlayan bu toplumsal hareket, günümüzde de milyonlarca emekçinin taleplerini yüksek sesle dile getirdiği bir dayanışma gününe dönüşmüştür.

1 Mayıs'ın tarihi: Haymarket Olayı ve 8 saatlik iş günü mücadelesi

1 Mayıs'ın kökeni, 1886 yılında Amerika'nın Chicago kentinde yaşanan Haymarket Olayı'na dayanıyor. O dönem işçiler, ağır çalışma koşulları, düşük ücretler ve uzun iş saatlerine karşı 8 saatlik iş günü talebiyle greve gitmişti.

Chicago'da 1 Mayıs 1886'da başlatılan grevler sırasında, 4 Mayıs günü Haymarket Meydanı'nda gerçekleşen barışçıl gösteri sırasında bir bomba patlaması sonucu polislerle işçiler arasında çatışma yaşandı. Olayda birçok kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. Patlamayla ilişkili olduğu öne sürülen bazı işçi liderleri idam edildi.

Bu olay, 1 Mayıs'ın dünya genelinde "Uluslararası İşçi Bayramı" olarak kabul edilmesinin başlangıcı oldu.

Kurtuluş Savaşı Yıllarında 1 mayıs

Türk Kurtuluş Savaşı'nın sürdüğü 1919-1922 dönemi, yalnızca bir bağımsızlık mücadelesi değil, aynı zamanda işçi hareketlerinin ve sosyal adalet taleplerinin yoğunlaştığı bir dönemdi. Bu yıllarda 1 Mayıs İşçi Bayramı, Anadolu basınında ve kamuoyunda yankı buldu; emekçilerin sesi cephe hattına kadar ulaştı.

TBMM'nin henüz yeni kurulduğu 1920'de, 1 Mayıs dünya genelinde kutlanırken, Anadolu basını da bu coşkuya kayıtsız kalmadı. Hâkimiyeti Milliye (Ankara), Öğüt (Konya), Açıksöz (Kastamonu) ve İzmir'e Doğru (Balıkesir) gibi gazeteler, 1 Mayıs'ı haberleştirerek işçi sınıfıyla dayanışma mesajları yayımladı.

Bu dönemde İstanbul'daki Damat Ferit Paşa hükümeti, Kuvayı Milliye'ye karşı iç isyanları körüklemeye çalışırken, Anadolu halkı emeğin sesini duyurmaya devam etti. Kâzım Karabekir Paşa da "İstiklal Harbimiz" adlı eserinde 1 Mayıs kutlamalarından söz etti.

Türkiye'de 1 Mayıs: Yasaklardan resmi tatil ilanına

Türkiye'de 1 Mayıs, ilk kez 1909 yılında kutlanmaya başlandı. Ancak bu tarih, zaman içinde çeşitli yasaklamalar ve toplumsal olaylara sahne oldu. Özellikle 1977 yılında İstanbul Taksim Meydanı'nda yaşanan ve "Kanlı 1 Mayıs" olarak tarihe geçen olay, bugünün Türkiye'deki anlamını daha da derinleştirdi.

2009 yılında alınan kararla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil ilan edildi. Bu adım, emekçilerin mücadele gününün meşruiyet kazanmasında önemli bir dönüm noktası oldu.

Bugünün anlamı: Artan eşitsizlikler karşısında birlik

Günümüzde emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunlar yalnızca uzun çalışma saatleriyle sınırlı değil. Gelir adaletsizliği, güvencesiz istihdam, artan işsizlik ve sosyal hak kayıpları, işçi sınıfının en temel mücadele alanlarını oluşturuyor.

1 Mayıs, bu sorunlara karşı dayanışma çağrısının yükseldiği bir gündür. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca işçi, haklarını savunmak, sosyal adalet talebini dile getirmek ve daha iyi çalışma koşulları için meydanlarda buluşuyor.

"Hak, adalet ve insanca yaşam için mücadele günü"

Bugün 1 Mayıs, sadece geçmişte verilen mücadeleleri anmakla kalmıyor, aynı zamanda günümüzün sorunlarına karşı çözüm arayışının da sesi oluyor.

Sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve işçiler, bu günü hem bir anma hem de bir uyarı niteliğinde değerlendiriyor. Talepler ise net:

Adil ücret

Güvenceli istihdam

Sendikal haklar

İnsanca yaşam standartları