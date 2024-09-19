ABD merkezli Commonwealth Fund tarafından hazırlanan rapor, dünyanın önde gelen on ülkesinin sağlık sistemlerini karşılaştırdı. En iyi sağlık sistemine sahip ülke olarak Avustralya öne çıkarken, ABD en kötü performans gösteren ülke oldu.

Avustralya en iyi, ABD en kötü

Commonwealth Fund’ın "Mirror, Mirror 2024" başlıklı raporunda, Avustralya, Hollanda, İngiltere, Yeni Zelanda, Fransa, İsveç, Kanada, İsviçre, Almanya ve ABD’nin sağlık sistemleri beş temel alanda değerlendirildi: bakıma erişim, bakım süreci, idari verimlilik, hakkaniyet ve sağlık sonuçları. Raporda, Avustralya en iyi performansı gösterirken, ABD'nin diğer ülkelere kıyasla açık ara en kötü sağlık sistemine sahip olduğu ortaya çıktı.

Diğer ülkelerle fark büyük

ABD, özellikle sağlık harcamaları konusunda dikkat çekti. Rapora göre, ABD sağlık sistemine en fazla harcama yapan ülke olmasına rağmen, performans açısından son sırada yer aldı. Buna karşılık, en iyi performansı sergileyen Avustralya ve Hollanda, gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla en düşük sağlık harcamalarını yapan ülkeler oldu. Raporda, “En fazla harcamayı yapan ABD, sağlık sistemi performansı açısından büyük bir başarısızlık göstermektedir. En iyi sonuçlar ise daha verimli sistemlerle elde edilmektedir” denildi.

ABD, önlenebilir ölümler ve kısa yaşam süresiyle öne çıkıyor

Raporda en dikkat çekici unsurlardan biri de ABD'li hastaların diğer ülkelere kıyasla daha kısa bir ömre sahip olması ve önlenebilir ölümlerin ABD'de daha yüksek oranlarda görülmesi oldu.