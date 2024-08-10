İzmir'de 11 Ağustos'ta 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenişakran ( İNCİRLİK 425. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 401. Sk. 400. Sk. 399. Sk. 398. Sk. 397. Sk. 3396 Sk. 395. Sk. 394/1. Sk. 394. Sk. 392. Sk. 386. Sk. 384. Sk. 3380 3510. Sk. 3500/2. Sk. 3387. Sk. 3382. Sk. 3376. Sk. 3461 3435 3466 Sk. 3513/1 3410 )

Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ Aşağışakran Köyü 11/3 )

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adalet ( Anadolu Cd. )

Saat : 11:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çiçek ( 2062/2 Şehit Hakan Uysal Cd. Şehit Hakan Uysal 2128. Sk. 2125. Sk. 1610/2. Sk. 1610/1. Sk. 1610. Sk. )

Çay ( 2120/2. Sk. 2091/1. Sk. )

Tepekule ( 2089. Sk. 2088. Sk. 2087. Sk. 2063/1. Sk. )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zeytindağ

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zeytindağ

Kızıltepe ( KIZILTEPE )

Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 14:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilova ( 4174/1. Sk. 4174/2. Sk. 4174/3. Sk. 4180/1. Sk. 4182. Sk. 4183. Sk. 4184. Sk. Kamil Tunca Blv. 4178/1 )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sasallı Merkez ( 81 72 79 1. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karabağlar ( 4013/2. Sk. 5789 5775. Sk. 4017. Sk. 4016/1. Sk. 4016. Sk. 4013/1. Sk. 4013. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. )

Yunus Emre ( Yeşillik Cd. 4026. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4012. Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sekiz Eylül ( Kır Ovası Kümesi 134/2 110/1. Sk. 111. Sk. 116. Sk. 123. Sk. 129. Sk. 134/1. Sk. 8 Eylül Öteyaka Sk. Şehit Er İsa Türkmen Cd. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet ( 1.BAĞLAR Kubilay Sk. Mimar Sinan YASEMİN )

İstiklal ( Akşamsettin ATATÜRK AKŞEMSETTİN Akşamsettin Kümeevleri )

Şemsiler

Suludere

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tekeli Fevzi Çakmak ( Dicle Sk. Meriç Sokak 9004/1 Gediz Sk. Gelincik Sk. Güneş Sk. Karanfil Sk. Kızılırmak Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Meriç Sk. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Nehir Sk. Petek Sk. Piri Reis Sk. Poyraz Sk. Sıra Selvi Sk. Toros Sk. Türbe Sk. Yayla Sk. Yeşillik Sk. Yıldız Sk. Zeytinlik Sk. Çiftlik Sk. Çiçek Sk. 9021/2 sok 9025 SOK 9026/1 poyraz sok 9024/4 Ekrem Demirtaş Cd. )

Tekeli Atatürk ( 9034 9030/6 9030 9001. Sk. 9003. Sk. 9007. Sk. 9009. Sk. )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

29 Ekim ( 8764/2. Sk. 8200. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çavuş ( 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. Çanakkale Asfaltı Çavuş Cd. ÇAVUŞ YOLU 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. )

Kesik

Musabey ( 218 Sk. 203. Sk. )

Yıldırım ( 35/6 35/5 Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )

Buruncuk ( 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki )

Kiraz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden İğdeli Mahallesine bilgilendirme ve denetim Kiraz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden İğdeli Mahallesine bilgilendirme ve denetim

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk ( 1591. Sk. 1592. Sk. 1593. Sk. 1594. Sk. 1595. Sk. 1596. Sk. 1574 Sk. 1597. Sk. 1598. Sk. 1599 1600. Sk. 1601. Sk. 1602. Sk. 1603. Sk. 1607 Sk. 1608. Sk. 1609. Sk. 1611. Sk. 1613 1617 1619. Sk. 5 BEKİR SAKARYA 1550 1615 1554 1570 Sk. 1568 Sk. 1567 1565 1564 Sk. 1563. Sk. 1562. Sk. 1561. Sk. 1560 1559. Sk. 1558 1557. Sk. 1555. Sk. 1553. Sk. 1552. Sk. 1551 1549 1548 Sk. )

Karşıyaka ( 6 7325/1 Sk. )

Saat : 5:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yazıbaşı

Saat : 5:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yazıbaşı

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pancar ( MENDERES YOLU )

Kaynak: HABER MERKEZİ