İzmir'de 11 Ağustos'ta 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenişakran ( İNCİRLİK 425. Sk. 424. Sk. 423. Sk. 409. Sk. 408. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 401. Sk. 400. Sk. 399. Sk. 398. Sk. 397. Sk. 3396 Sk. 395. Sk. 394/1. Sk. 394. Sk. 392. Sk. 386. Sk. 384. Sk. 3380 3510. Sk. 3500/2. Sk. 3387. Sk. 3382. Sk. 3376. Sk. 3461 3435 3466 Sk. 3513/1 3410 )
Aşağışakran ( AŞAĞIŞAKRAN KÖY YOLU SOKAK AŞAĞI ŞAKRAN KÜME EVLERİ Aşağışakran Köyü 11/3 )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adalet ( Anadolu Cd. )
Saat : 11:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiçek ( 2062/2 Şehit Hakan Uysal Cd. Şehit Hakan Uysal 2128. Sk. 2125. Sk. 1610/2. Sk. 1610/1. Sk. 1610. Sk. )
Çay ( 2120/2. Sk. 2091/1. Sk. )
Tepekule ( 2089. Sk. 2088. Sk. 2087. Sk. 2063/1. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytindağ
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytindağ
Kızıltepe ( KIZILTEPE )
Örlemiş ( Örlemiş Örlemiş Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 14:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilova ( 4174/1. Sk. 4174/2. Sk. 4174/3. Sk. 4180/1. Sk. 4182. Sk. 4183. Sk. 4184. Sk. Kamil Tunca Blv. 4178/1 )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sasallı Merkez ( 81 72 79 1. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar ( 4013/2. Sk. 5789 5775. Sk. 4017. Sk. 4016/1. Sk. 4016. Sk. 4013/1. Sk. 4013. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. )
Yunus Emre ( Yeşillik Cd. 4026. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4012. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sekiz Eylül ( Kır Ovası Kümesi 134/2 110/1. Sk. 111. Sk. 116. Sk. 123. Sk. 129. Sk. 134/1. Sk. 8 Eylül Öteyaka Sk. Şehit Er İsa Türkmen Cd. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 1.BAĞLAR Kubilay Sk. Mimar Sinan YASEMİN )
İstiklal ( Akşamsettin ATATÜRK AKŞEMSETTİN Akşamsettin Kümeevleri )
Şemsiler
Suludere
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tekeli Fevzi Çakmak ( Dicle Sk. Meriç Sokak 9004/1 Gediz Sk. Gelincik Sk. Güneş Sk. Karanfil Sk. Kızılırmak Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Meriç Sk. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Nehir Sk. Petek Sk. Piri Reis Sk. Poyraz Sk. Sıra Selvi Sk. Toros Sk. Türbe Sk. Yayla Sk. Yeşillik Sk. Yıldız Sk. Zeytinlik Sk. Çiftlik Sk. Çiçek Sk. 9021/2 sok 9025 SOK 9026/1 poyraz sok 9024/4 Ekrem Demirtaş Cd. )
Tekeli Atatürk ( 9034 9030/6 9030 9001. Sk. 9003. Sk. 9007. Sk. 9009. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
29 Ekim ( 8764/2. Sk. 8200. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çavuş ( 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. Çanakkale Asfaltı Çavuş Cd. ÇAVUŞ YOLU 200. Sk. 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. )
Kesik
Musabey ( 218 Sk. 203. Sk. )
Yıldırım ( 35/6 35/5 Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )
Buruncuk ( 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 1591. Sk. 1592. Sk. 1593. Sk. 1594. Sk. 1595. Sk. 1596. Sk. 1574 Sk. 1597. Sk. 1598. Sk. 1599 1600. Sk. 1601. Sk. 1602. Sk. 1603. Sk. 1607 Sk. 1608. Sk. 1609. Sk. 1611. Sk. 1613 1617 1619. Sk. 5 BEKİR SAKARYA 1550 1615 1554 1570 Sk. 1568 Sk. 1567 1565 1564 Sk. 1563. Sk. 1562. Sk. 1561. Sk. 1560 1559. Sk. 1558 1557. Sk. 1555. Sk. 1553. Sk. 1552. Sk. 1551 1549 1548 Sk. )
Karşıyaka ( 6 7325/1 Sk. )
Saat : 5:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yazıbaşı
Saat : 5:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yazıbaşı
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pancar ( MENDERES YOLU )