Kemalpaşa ve Çiğli belediyelerinin ardından, Karşıyaka Belediyesi de emekçilerin iş akitlerini feshetti. Aralarında 20 yıldır görev yapan personellerin de bulunduğu 93 işçi, cep telefonlarına gönderilen kısa mesajla işlerinden çıkarıldıklarını öğrendi. Bu gelişme, kentte büyük bir tepkiye neden oldu.

Kısa mesajla gelen işsizlik şoku

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Karşıyaka Kent A.Ş. bünyesinde çalışan 93 emekçi, işten çıkarıldıklarına dair bilgilendirmeyi kısa mesaj yoluyla aldı. Bu durum, işçiler arasında şok etkisi yarattı. İşten çıkarıldığını öğrenen emekçiler, belediye önünde toplanarak seslerini duyurmak için eylem düzenledi. İşçiler, haklarının gasp edilmesine karşı tepkilerini dile getirirken, bu duruma karşı direneceklerini belirtti.

Büyük eylem hazırlığı

İzmir'deki diğer belediyelerde işten çıkarılan işçiler de bu duruma tepkisiz kalmadı. Önümüzdeki pazartesi günü, İzmir genelinde işten çıkarılan tüm emekçiler Karşıyaka Belediyesi önünde büyük bir eylem yapmaya hazırlanıyor. İşçiler, haksız işten çıkarmalara karşı birlik olma ve seslerini duyurma kararlılığında olduklarını vurguluyorlar.