İzmir'de 11 Eylül Çarşamba günü hava tahminlerine göre, gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Sabah 06.00-09.00 saatleri arasında 23°C sıcaklık ve %78 nemle başlayan gün, hissedilen sıcaklık aynı kalacak. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 29°C’ye kadar çıkacak ancak hissedilen sıcaklık 32°C’ye ulaşacak. Nem oranı %68'e düşerken, öğle boyunca yağışın devam edeceği öngörülüyor. Akşam üzeri 15.00'ten itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayarak 24°C seviyelerine inecek ve yağışın yerini bulutlu bir hava alacak.

Gün boyunca güneydoğudan esen rüzgar, ortalama 10-19 km/s hızla etkili olurken, en yüksek rüzgar hızı ise 34 km/s’ye kadar çıkacak. Özellikle sabah saatlerinde ve öğle saatlerinde rüzgarın daha yoğun hissedileceği belirtiliyor.

5 günlük hava durumu

İzmir'de yaşayanların gün boyu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları, özellikle sabah ve öğle saatlerinde gerçekleşecek sağanak yağışa dikkat etmeleri öneriliyor.