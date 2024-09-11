İzmir'de 11 Eylül Çarşamba günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 11 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ALİAĞA HACIÖMERLİ KÖYÜ 10.09.2024 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BERGAMA BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA 10.09.2024 saat 14:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ KARABURÇ 09.09.2024 saat 14:40 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. KİRAZ CUMHURİYET 10.09.2024 saat 15:30 ile 16:50 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. MENDERES ÇUKURALTI 09.09.2024 saat 20:00 ile 23:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES GÜMÜLDÜR CUMHURİYET 10.09.2024 saat 08:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 02.09.2024 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.